Силы Обороны проводят контрнаступательные действия в районе Доброполья и на Запорожском направлении, есть продвижение более чем на 3 километра, - Зеленский

Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия в районе Доброполья в Донецкой области и на Запорожском направлении - вблизи Орехова. Зафиксировано продвижение украинских войск на более чем 3 километра.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас украинские подразделения продолжают контрнаступательные наши действия в районах Доброполья, также в других районах, в частности на Запорожском направлении - вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и на сегодня - более чем на три километра", - сказал глава государства.

Он поблагодарил задействованные в контрнаступлении подразделения, в частности, воинов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другие подразделения.

Напомним, что днем 12 октября сообщалось о том, что подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с собратьями из 33 отдельного штурмового полка подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении.

