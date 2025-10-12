РУС
Силы Обороны проводят контрнаступательные действия в районе Доброполья и на Запорожском направлении, есть продвижение более чем на 3 километра, - Зеленский

сводке Генштаба

Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия в районе Доброполья в Донецкой области и на Запорожском направлении - вблизи Орехова. Зафиксировано продвижение украинских войск на более чем 3 километра.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас украинские подразделения продолжают контрнаступательные наши действия в районах Доброполья, также в других районах, в частности на Запорожском направлении - вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и на сегодня - более чем на три километра", - сказал глава государства.

Он поблагодарил задействованные в контрнаступлении подразделения, в частности, воинов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другие подразделения.

Напомним, что днем 12 октября сообщалось о том, что подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с собратьями из 33 отдельного штурмового полка подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Зеленский Владимир (22227) Запорожская область (3641) Донецкая область (10972) боевые действия (4992) Покровский район (1072) Пологовский район (175) Доброполье (105) Орехов (18)
Правильний заголовок - зілєнскій розказує потмарахфону що: а далі вже текст.
показать весь комментарий
12.10.2025 18:43 Ответить
3 кілометри це як від мого дому до ринку
показать весь комментарий
12.10.2025 18:50 Ответить
20 хвилин ходу
показать весь комментарий
12.10.2025 18:51 Ответить
А нашо про це трубіти?(((
показать весь комментарий
12.10.2025 19:00 Ответить
Показать,где победа,там и бзде.Пиар АСТ.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:46 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 19:04 Ответить
Таке враження, що сам Боневтік звільняє території. Погань, лохотронська.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:13 Ответить
Це брехня. Нема там ніякого просування. Там росіяни знов Золотий Колодязь штурмують.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:16 Ответить
Я дуже кретично відношусь до слів зеленського. в нього що не слово то ,,перемога,, і ,,добробут,,
показать весь комментарий
12.10.2025 19:21 Ответить
Бутусов зовсім про інші "успіхи" пише.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:28 Ответить
как уже правильно говорилось - если самим не навести порядок (в производстве \ попилах \ любих друзях \ приоритетах, эфективном менеджменте с двумя классами образования и т.п.) - то порядок в результате таки наведет Хйло (правда - свой). холопы с одними кулебовскими лопатами (но без автора, потому как автору - низзя) никогда не вытянут.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:28 Ответить
Геть верховного ішака!
показать весь комментарий
12.10.2025 20:33 Ответить
 
 