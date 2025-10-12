РУС
1 520 6

Воины 24 батальона "Айдар" и 33 штурмового полка подняли украинский флаг в Малых Щербаках: населенный пункт под контролем Сил обороны. ВИДЕО

Подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с побратимами из 33 отдельного штурмового полка подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр батальона.

Как отмечается, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

"Этот успех - результат четкого взаимодействия, решительности и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг - это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери", - говорится в сообщении.

Запорожская область (3641) Айдар (171) деоккупация (853) Васильевский район (115) Малые Щербаки (4)
Слава Героям!
12.10.2025 12:46 Ответить
12.10.2025 12:47 Ответить
Слава ЗСУ!!!
12.10.2025 13:05 Ответить
Если следующее село Степовое возьмут, то будет угроза россиянам в Каменском и Степногорске
12.10.2025 13:28 Ответить
До завтра, чи до вечора!?
12.10.2025 13:30 Ответить
А можете переглянути Стерненка ?Контрнаступ ЗСУ на Донеччині та колони техніки росіян. Війна швидко змінюється
https://www.youtube.com/watch?v=C3NTJltKWVQ
Самі робіть висновки
12.10.2025 13:56 Ответить
 
 