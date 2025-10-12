Воїни 24 батальйону "Айдар" та 33 штурмового полку підняли український прапор у Малих Щербаках: населений пункт під контролем Сил оборони. ВIДЕО
Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.
Як зазначається, населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.
"Цей успіх — результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок - це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", - йдеться у повідомленні.
