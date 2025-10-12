УКР
Воїни 24 батальйону "Айдар" та 33 штурмового полку підняли український прапор у Малих Щербаках: населений пункт під контролем Сил оборони. ВIДЕО

Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону. 

Як зазначається, населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

"Цей успіх — результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок - це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", - йдеться у повідомленні.

Запорізька область (4180) Айдар (139) деокупація (956) Василівський район (115) Малі Щербаки (4)
Коментувати
Слава Героям!
12.10.2025 12:46 Відповісти
12.10.2025 12:47 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
12.10.2025 13:05 Відповісти
Если следующее село Степовое возьмут, то будет угроза россиянам в Каменском и Степногорске
12.10.2025 13:28 Відповісти
До завтра, чи до вечора!?
12.10.2025 13:30 Відповісти
 
 