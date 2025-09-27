Україна не може зараз деокупувати всю свою територію через брак ресурсів та сповільнені поставки озброєння, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз не може деокупувати всю свою територію через те, що не вистачає ресурсів та сповільнені поставки озброєння.
Про це глава держави сказав на брифінгу 27 вересня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб усі розуміли: наша територія та незалежність — це питання справедливого миру. Україна не програла. Росія не досягла своєї мети — руйнування та знищення нашої держави, і я переконаний, що й не досягне", - сказав президент.
За словами Зеленського, є певні перешкоди для того, щоб Україна могла звільнити тимчасово окуповані території - це внутрішні ресурси та поставки озброєння.
"Нині в нас вистачає сил утримувати фронт і не допустити подальшої окупації. Ще є проблема — уповільнені поставки та нестача фінансування, зокрема на перехоплювачі дронів. Українські компанії вже налагодили виробництво, але без достатнього фінансування ми не зможемо в повному обсязі реалізувати необхідні кроки", - розповів очільник держави.
Він додав, що нинішнє завдання військово-політичного керівництва - це посилити Україну максимальною підтримкою, зокрема озброєнням.
"Америка вважає, що Росія втрачає час і людей і не досягне своїх цілей. Важливо, що США допомагають Україні, щоб запобігти цим цілям. Це суттєвий і визначальний елемент співпраці",, - сказав Зеленський.
Наостанок він додав, що вірить, що повна деокупація України — "це питання часу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розказували, що там вже по одному "Фламінго" в день виготовляють, а далі буде ще більше.
Зеленський, ти брехло і тріпло. Ну нічого, прийде час і вся ваша шайка буде відповідати.
Зате є фінансування на марафон, на пенсії "прокурорам", фірмам міндіча і т.д. Але ж це все важливіше, це "наближає нашу перемогу"...
Ну не падлюки?
МАРОДЕРНЮ ОПУ вичисть ,
Єрмакокоаліцію ВР переформатуй,
а потім вякай щось, хрипате , що тобі скажуть ДОРОСЛІ ПАТРІОТИ військові,дипломати , політики .
Амбіції завжди потрібно міряти по амуніції , а не будувати на голому ідеалістичному патріотизмі.
Але проблема в тому в лідОрів до цих пір не має плану примусу Москви до миру .
При продуманій якісній стратегії оборони і правильному підборі кадрів -навіть з наявними ресурсами це можна було вже реалізувати . Але замість цього маємо - корупцію , повний розвал та дискредитацію мобілізації,абсолютно некомпетенте керівництво - що веде українську націю в демографічну прірву . Бо якщо території ,про які ******* волати патріоти ,ще можна в перспективі повернути , то сотні тисяч життів - ні
Стратег ти грьобаний!
Так, зелохи 73% від 40%, що тоді прийшли і теперішні 50+%, що ще лишилися живими від тих 73%???)))