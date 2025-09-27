Україна не може зараз деокупувати всю свою територію через брак ресурсів та сповільнені поставки озброєння, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз не може деокупувати всю свою територію через те, що не вистачає ресурсів та сповільнені поставки озброєння.

Про це глава держави сказав на брифінгу 27 вересня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб усі розуміли: наша територія та незалежність — це питання справедливого миру. Україна не програла. Росія не досягла своєї мети — руйнування та знищення нашої держави, і я переконаний, що й не досягне", - сказав президент.

За словами Зеленського, є певні перешкоди для того, щоб Україна могла звільнити тимчасово окуповані території - це внутрішні ресурси та поставки озброєння.

"Нині в нас вистачає сил утримувати фронт і не допустити подальшої окупації. Ще є проблема — уповільнені поставки та нестача фінансування, зокрема на перехоплювачі дронів. Українські компанії вже налагодили виробництво, але без достатнього фінансування ми не зможемо в повному обсязі реалізувати необхідні кроки", - розповів очільник держави.

Він додав, що нинішнє завдання військово-політичного керівництва - це посилити Україну максимальною підтримкою, зокрема озброєнням.

"Америка вважає, що Росія втрачає час і людей і не досягне своїх цілей. Важливо, що США допомагають Україні, щоб запобігти цим цілям. Це суттєвий і визначальний елемент співпраці",, - сказав Зеленський.

Наостанок він додав, що вірить, що повна деокупація України — "це питання часу".

