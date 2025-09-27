УКР
Україна не може зараз деокупувати всю свою територію через брак ресурсів та сповільнені поставки озброєння, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз не може деокупувати всю свою територію через те, що не вистачає ресурсів та сповільнені поставки озброєння.

Про це глава держави сказав на брифінгу 27 вересня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб усі розуміли: наша територія та незалежність — це питання справедливого миру. Україна не програла. Росія не досягла своєї мети — руйнування та знищення нашої держави, і я переконаний, що й не досягне", - сказав президент.

За словами Зеленського, є певні перешкоди для того, щоб Україна могла звільнити тимчасово окуповані території - це внутрішні ресурси та поставки озброєння.

"Нині в нас вистачає сил утримувати фронт і не допустити подальшої окупації. Ще є проблема — уповільнені поставки та нестача фінансування, зокрема на перехоплювачі дронів. Українські компанії вже налагодили виробництво, але без достатнього фінансування ми не зможемо в повному обсязі реалізувати необхідні кроки", - розповів очільник держави.

Він додав, що нинішнє завдання військово-політичного керівництва - це посилити Україну максимальною підтримкою, зокрема озброєнням.

"Америка вважає, що Росія втрачає час і людей і не досягне своїх цілей. Важливо, що США допомагають Україні, щоб запобігти цим цілям. Це суттєвий і визначальний елемент співпраці",, - сказав Зеленський.

Наостанок він додав, що вірить, що повна деокупація України — "це питання часу".

Топ коментарі
+26
В нього винні всі крім нього
показати весь коментар
27.09.2025 18:40 Відповісти
+21
"Ресурси" (18-22) вже в Польщі.
показати весь коментар
27.09.2025 18:38 Відповісти
+15
шо не можеш як Порошенко зміг?
показати весь коментар
27.09.2025 18:35 Відповісти
шо не можеш як Порошенко зміг?
показати весь коментар
27.09.2025 18:35 Відповісти
Не може бо зеГнида пі#ар та злодій!!
показати весь коментар
27.09.2025 19:28 Відповісти
він розумово відстала істота
показати весь коментар
27.09.2025 19:34 Відповісти
Що меле це бородате і гундосне? Ось 6 років Верховний Генералісімус Всесвіту Зеленський і його начальник єрмак розповідали наріду 73%, що "мінських" ніколи більше не буде, що будуть виключно перемоги. То втрата Луганської області, майже 70% Донецької, більше половини Запорізької, Хернсонської областей, частини Харківської, Чернігівської, Сумської і Дніпропетровської областей є перемогою? А втраата всього Азовського моря, міст з курортною інфраструктурою, Запорізькою АЕС, Ново-Каховською ГЕС є потужна перемога зеленої команди? А виїзд за кордон молодин наших жінок з дітьми - це супер перемога? Більшість з них, а дітки всі вивчили мови тих країн, куди виїхали, ходять в школи і виші, то вони повернуться в Україну в країну зелених мрій ідіотів 73% і їх поводиря-корупціонера і узурпатора?
показати весь коментар
27.09.2025 20:35 Відповісти
"Ресурси" (18-22) вже в Польщі.
показати весь коментар
27.09.2025 18:38 Відповісти
В нього винні всі крім нього
показати весь коментар
27.09.2025 18:40 Відповісти
Само саботувало та припинило виконання ДОЗ, з 2019 року, а тепер он, як його пердолить від РЕАЛЬНОСТІ!!! Оманські з вагнерівськими….
показати весь коментар
27.09.2025 19:18 Відповісти
100%
показати весь коментар
27.09.2025 19:59 Відповісти
В я вірю - що колиб в 21/22 роках Україну готували до великої війни то такого жахіття наш народ не мав!
показати весь коментар
27.09.2025 18:40 Відповісти
Пенсионеры заканчиваются а "генофонд" за границей, браво Зегеваре.
показати весь коментар
27.09.2025 18:41 Відповісти
Пісня про 140 ярдів
показати весь коментар
27.09.2025 18:41 Відповісти
А де ж "Нептуни", "Фламінго" і т.д.? Невже всі гроші розікрали вже?
Розказували, що там вже по одному "Фламінго" в день виготовляють, а далі буде ще більше.
Зеленський, ти брехло і тріпло. Ну нічого, прийде час і вся ваша шайка буде відповідати.
показати весь коментар
27.09.2025 18:46 Відповісти
Як правило, не відкриваю навіть новин, зо починаються з "Зеленський сказав". Бо знаю: це чмо ніколи не скаже нічого розумного. Цього разу - винятково - зазирнув. І зайвий рах переконався: воно невиправне.
показати весь коментар
27.09.2025 18:47 Відповісти
А я відкиваю і насолоджуюсь коментами))
показати весь коментар
27.09.2025 19:48 Відповісти
Нестача фінансування на перехоплювачі...

Зате є фінансування на марафон, на пенсії "прокурорам", фірмам міндіча і т.д. Але ж це все важливіше, це "наближає нашу перемогу"...
показати весь коментар
27.09.2025 18:49 Відповісти
На соцопитування, турне..
показати весь коментар
27.09.2025 19:40 Відповісти
Зате цих територій з кожним днем стає все більше.
показати весь коментар
27.09.2025 18:53 Відповісти
Сукі партнери на шашличню в 21-22 йшли і кацапським танкам дороги викладали - не готувалися до війни зовсім.
Ну не падлюки?
показати весь коментар
27.09.2025 18:54 Відповісти
МІН(іністрество) ДІЧ(і) зміни на справжніх виробиніків зброї для перемоги
МАРОДЕРНЮ ОПУ вичисть ,
Єрмакокоаліцію ВР переформатуй,
а потім вякай щось, хрипате , що тобі скажуть ДОРОСЛІ ПАТРІОТИ військові,дипломати , політики .
показати весь коментар
27.09.2025 18:55 Відповісти
Але я пресидент.
показати весь коментар
27.09.2025 18:58 Відповісти
ПРицьому : ЯВИРОК , ЯНЕЛОХ, ЯНЕТРЯПКАЯКАСЬ - все що найвеличніше могло сказати про себе
показати весь коментар
27.09.2025 19:19 Відповісти
і нє дурачок якийсь))
показати весь коментар
27.09.2025 19:46 Відповісти
Розгін вищого командного складу армії на чолі з Залужним і запровадження бусифікації- одного цього достатньо, щоб виставити йому вину.
показати весь коментар
27.09.2025 18:58 Відповісти
Для Зеленського люди це ресурси, які вже закінчуються бо бездарно витрачали всі 3 з половиною роки війни. Зеленський жалкується, що фінансування на дрони не вистачає, проте в бюджеті на наступний рік знайшли мільярди для збільшення фінансування адміністрації Президента, ДБР, БЕБ, cудів та прокуратури та інших силових та державних органів та єдиного марафону.
показати весь коментар
27.09.2025 18:58 Відповісти
Всім притомним - це було зрозуміло ,ще після невдалого контрнаступу 2023 , частина народу це зрозуміла разом з Зеленським зараз , решті мабуть так і не дійде .
Амбіції завжди потрібно міряти по амуніції , а не будувати на голому ідеалістичному патріотизмі.
Але проблема в тому в лідОрів до цих пір не має плану примусу Москви до миру .
При продуманій якісній стратегії оборони і правильному підборі кадрів -навіть з наявними ресурсами це можна було вже реалізувати . Але замість цього маємо - корупцію , повний розвал та дискредитацію мобілізації,абсолютно некомпетенте керівництво - що веде українську націю в демографічну прірву . Бо якщо території ,про які ******* волати патріоти ,ще можна в перспективі повернути , то сотні тисяч життів - ні

показати весь коментар
27.09.2025 18:59 Відповісти
у нас сотни тысяч в одном только Мариуполе положили, пока зегундос слюни пускал по ящику рассказывая прл шашлыки в мае вместо эвакуации населения. твари
показати весь коментар
27.09.2025 20:31 Відповісти
Бо треба людей називати людьми, а не ресурсом. Тоді б напевно і фортифікації були, і бусифікації не було, і контрнаступів не було б. А була б глуха оборона, де противник пройшовши одну лінію, наштовхувався б на іншу таку ж. Про це Залужний говорив ще в 23-му.
показати весь коментар
27.09.2025 18:59 Відповісти
Україна має всі можливості,просто ,крадуть все що можна і не можно,а покриває все президент.Уже є сапсани,довгі нептуни і фламінго по одній вдень,на папері.
показати весь коментар
27.09.2025 19:01 Відповісти
Ким? Дідами 50+ річними? Молоді вже виїхали, довбень...
показати весь коментар
27.09.2025 19:04 Відповісти
Ти,диви,а мої з пенсії 200грн та 100грн на каву,та донати наших громадян доходять,та допомагають.
показати весь коментар
27.09.2025 19:20 Відповісти
Все завдяки тобі Вова!
Стратег ти грьобаний!
показати весь коментар
27.09.2025 19:24 Відповісти
І через брехливу українофобську оманську гниду
показати весь коментар
27.09.2025 19:29 Відповісти
Зараз молодь 17-22 трохи відпочине закордоном,сьорбне філіжанку кави в Відні і буде вертатися і ставати в ряди "ресурсу" разом зі всіма разброньованими держслужбовцями та іншими службовцями для відвоювання територій....хоча?!
показати весь коментар
27.09.2025 19:35 Відповісти
Другими словами партнеры су** снова все испортили.
показати весь коментар
27.09.2025 19:36 Відповісти
На ведмедики за півмільйона для орчихи зеленої є ресурси
показати весь коментар
27.09.2025 19:41 Відповісти
Зато нє Парашенка!
Так, зелохи 73% від 40%, що тоді прийшли і теперішні 50+%, що ще лишилися живими від тих 73%???)))
показати весь коментар
27.09.2025 19:43 Відповісти
докладую українському народові і всій світовій спільноті результати своєї президентської антиукраїнської діяльності з 2019 року-"Україна не може зараз деокупувати всю свою територію через брак ресурсів та сповільнені поставки озброєння, - Зеленський.
показати весь коментар
27.09.2025 19:51 Відповісти
Ага,ще не всі гроші заробив на війні,відстаєш від заробленних Порохом?
показати весь коментар
27.09.2025 19:53 Відповісти
Та через тебе і тих хто тебе підтримує!
показати весь коментар
27.09.2025 19:55 Відповісти
Я так і нічого не зрозумів - прийняте рішення Зеленським і його мародерною командою буде краще за "мінські" і ми вийдемо на кордони 1991-го року?
показати весь коментар
27.09.2025 20:06 Відповісти
плохому танцору мешает сам знаешь что зепоц. Хотя у тебя и этого нет. Вместо гундежа про поставки и отсутствие бабок вспоминай мудрому нариду как ты бабки в асфальт закатывал попутно закрывая ракетные программы
показати весь коментар
27.09.2025 20:28 Відповісти
До 2023 потроху території якось звільнялися, але потім в ЗСУ зявилася «бюрократія» і прийшлося її побороти разом із головнокомандувачем. А тут ще недостатні ресурси, ненадійні партнери… коротше ніхто нічого не міг би зробити.
показати весь коментар
27.09.2025 20:31 Відповісти
 
 