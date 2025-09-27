РУС
Украина не может сейчас деоккупировать всю свою территорию из-за нехватки ресурсов и замедленных поставок вооружения, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас не может деоккупировать всю свою территорию из-за того, что не хватает ресурсов и замедлены поставки вооружения.

Об этом глава государства сказал на брифинге 27 сентября, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы все понимали: наша территория и независимость - это вопрос справедливого мира. Украина не проиграла. Россия не достигла своей цели - разрушение и уничтожение нашего государства, и я убежден, что и не достигнет", - сказал президент.

По словам Зеленского, есть определенные препятствия для того, чтобы Украина могла освободить временно оккупированные территории - это внутренние ресурсы и поставки вооружения.

"Сейчас у нас хватает сил удерживать фронт и не допустить дальнейшей оккупации. Еще есть проблема - замедленные поставки и недостаток финансирования, в частности на перехватчики дронов. Украинские компании уже наладили производство, но без достаточного финансирования мы не сможем в полном объеме реализовать необходимые шаги", - рассказал глава государства.

Он добавил, что нынешняя задача военно-политического руководства - это усилить Украину максимальной поддержкой, в частности вооружением.

"Америка считает, что Россия теряет время и людей и не достигнет своих целей. Важно, что США помогают Украине, чтобы предотвратить эти цели. Это существенный и определяющий элемент сотрудничества", - сказал Зеленский.

Напоследок он добавил, что верит, что полная деоккупация Украины - "это вопрос времени".

Читайте также: ВСУ за этот месяц деоккупировали 360 км² и окружили 1000 российских солдат, - Зеленский

+22
В нього винні всі крім нього
27.09.2025 18:40 Ответить
27.09.2025 18:40 Ответить
+20
"Ресурси" (18-22) вже в Польщі.
27.09.2025 18:38 Ответить
27.09.2025 18:38 Ответить
+13
шо не можеш як Порошенко зміг?
27.09.2025 18:35 Ответить
27.09.2025 18:35 Ответить
шо не можеш як Порошенко зміг?
27.09.2025 18:35 Ответить
27.09.2025 18:35 Ответить
Не може бо зеГнида пі#ар та злодій!!
27.09.2025 19:28 Ответить
27.09.2025 19:28 Ответить
він розумово відстала істота
27.09.2025 19:34 Ответить
27.09.2025 19:34 Ответить
"Ресурси" (18-22) вже в Польщі.
27.09.2025 18:38 Ответить
27.09.2025 18:38 Ответить
В нього винні всі крім нього
27.09.2025 18:40 Ответить
27.09.2025 18:40 Ответить
Само саботувало та припинило виконання ДОЗ, з 2019 року, а тепер он, як його пердолить від РЕАЛЬНОСТІ!!! Оманські з вагнерівськими….
27.09.2025 19:18 Ответить
27.09.2025 19:18 Ответить
В я вірю - що колиб в 21/22 роках Україну готували до великої війни то такого жахіття наш народ не мав!
27.09.2025 18:40 Ответить
27.09.2025 18:40 Ответить
Пенсионеры заканчиваются а "генофонд" за границей, браво Зегеваре.
27.09.2025 18:41 Ответить
27.09.2025 18:41 Ответить
Пісня про 140 ярдів
27.09.2025 18:41 Ответить
27.09.2025 18:41 Ответить
А де ж "Нептуни", "Фламінго" і т.д.? Невже всі гроші розікрали вже?
Розказували, що там вже по одному "Фламінго" в день виготовляють, а далі буде ще більше.
Зеленський, ти брехло і тріпло. Ну нічого, прийде час і вся ваша шайка буде відповідати.
27.09.2025 18:46 Ответить
27.09.2025 18:46 Ответить
Як правило, не відкриваю навіть новин, зо починаються з "Зеленський сказав". Бо знаю: це чмо ніколи не скаже нічого розумного. Цього разу - винятково - зазирнув. І зайвий рах переконався: воно невиправне.
27.09.2025 18:47 Ответить
27.09.2025 18:47 Ответить
А я відкиваю і насолоджуюсь коментами))
27.09.2025 19:48 Ответить
27.09.2025 19:48 Ответить
Нестача фінансування на перехоплювачі...

Зате є фінансування на марафон, на пенсії "прокурорам", фірмам міндіча і т.д. Але ж це все важливіше, це "наближає нашу перемогу"...
27.09.2025 18:49 Ответить
27.09.2025 18:49 Ответить
На соцопитування, турне..
27.09.2025 19:40 Ответить
27.09.2025 19:40 Ответить
Зате цих територій з кожним днем стає все більше.
27.09.2025 18:53 Ответить
27.09.2025 18:53 Ответить
Сукі партнери на шашличню в 21-22 йшли і кацапським танкам дороги викладали - не готувалися до війни зовсім.
Ну не падлюки?
27.09.2025 18:54 Ответить
27.09.2025 18:54 Ответить
МІН(іністрество) ДІЧ(і) зміни на справжніх виробиніків зброї для перемоги
МАРОДЕРНЮ ОПУ вичисть ,
Єрмакокоаліцію ВР переформатуй,
а потім вякай щось, хрипате , що тобі скажуть ДОРОСЛІ ПАТРІОТИ військові,дипломати , політики .
27.09.2025 18:55 Ответить
27.09.2025 18:55 Ответить
Але я пресидент.
27.09.2025 18:58 Ответить
27.09.2025 18:58 Ответить
ПРицьому : ЯВИРОК , ЯНЕЛОХ, ЯНЕТРЯПКАЯКАСЬ - все що найвеличніше могло сказати про себе
27.09.2025 19:19 Ответить
27.09.2025 19:19 Ответить
і нє дурачок якийсь))
27.09.2025 19:46 Ответить
27.09.2025 19:46 Ответить
Розгін вищого командного складу армії на чолі з Залужним і запровадження бусифікації- одного цього достатньо, щоб виставити йому вину.
27.09.2025 18:58 Ответить
27.09.2025 18:58 Ответить
Для Зеленського люди це ресурси, які вже закінчуються бо бездарно витрачали всі 3 з половиною роки війни. Зеленський жалкується, що фінансування на дрони не вистачає, проте в бюджеті на наступний рік знайшли мільярди для збільшення фінансування адміністрації Президента, ДБР, БЕБ, cудів та прокуратури та інших силових та державних органів та єдиного марафону.
27.09.2025 18:58 Ответить
27.09.2025 18:58 Ответить
Всім притомним - це було зрозуміло ,ще після невдалого контрнаступу 2023 , частина народу це зрозуміла разом з Зеленським зараз , решті мабуть так і не дійде .
Амбіції завжди потрібно міряти по амуніції , а не будувати на голому ідеалістичному патріотизмі.
Але проблема в тому в лідОрів до цих пір не має плану примусу Москви до миру .
При продуманій якісній стратегії оборони і правильному підборі кадрів -навіть з наявними ресурсами це можна було вже реалізувати . Але замість цього маємо - корупцію , повний розвал та дискредитацію мобілізації,абсолютно некомпетенте керівництво - що веде українську націю в демографічну прірву . Бо якщо території ,про які ******* волати патріоти ,ще можна в перспективі повернути , то сотні тисяч життів - ні

27.09.2025 18:59 Ответить
27.09.2025 18:59 Ответить
Бо треба людей називати людьми, а не ресурсом. Тоді б напевно і фортифікації були, і бусифікації не було, і контрнаступів не було б. А була б глуха оборона, де противник пройшовши одну лінію, наштовхувався б на іншу таку ж. Про це Залужний говорив ще в 23-му.
27.09.2025 18:59 Ответить
27.09.2025 18:59 Ответить
Україна має всі можливості,просто ,крадуть все що можна і не можно,а покриває все президент.Уже є сапсани,довгі нептуни і фламінго по одній вдень,на папері.
27.09.2025 19:01 Ответить
27.09.2025 19:01 Ответить
Ким? Дідами 50+ річними? Молоді вже виїхали, довбень...
27.09.2025 19:04 Ответить
27.09.2025 19:04 Ответить
Ти,диви,а мої з пенсії 200грн та 100грн на каву,та донати наших громадян доходять,та допомагають.
27.09.2025 19:20 Ответить
27.09.2025 19:20 Ответить
Все завдяки тобі Вова!
Стратег ти грьобаний!
27.09.2025 19:24 Ответить
27.09.2025 19:24 Ответить
І через брехливу українофобську оманську гниду
27.09.2025 19:29 Ответить
27.09.2025 19:29 Ответить
Зараз молодь 17-22 трохи відпочине закордоном,сьорбне філіжанку кави в Відні і буде вертатися і ставати в ряди "ресурсу" разом зі всіма разброньованими держслужбовцями та іншими службовцями для відвоювання територій....хоча?!
27.09.2025 19:35 Ответить
27.09.2025 19:35 Ответить
Другими словами партнеры су** снова все испортили.
27.09.2025 19:36 Ответить
27.09.2025 19:36 Ответить
На ведмедики за півмільйона для орчихи зеленої є ресурси
27.09.2025 19:41 Ответить
27.09.2025 19:41 Ответить
Зато нє Парашенка!
Так, зелохи 73% від 40%, що тоді прийшли і теперішні 50+%, що ще лишилися живими від тих 73%???)))
27.09.2025 19:43 Ответить
27.09.2025 19:43 Ответить
докладую українському народові і всій світовій спільноті результати своєї президентської антиукраїнської діяльності з 2019 року-"Україна не може зараз деокупувати всю свою територію через брак ресурсів та сповільнені поставки озброєння, - Зеленський.
27.09.2025 19:51 Ответить
27.09.2025 19:51 Ответить
Ага,ще не всі гроші заробив на війні,відстаєш від заробленних Порохом?
27.09.2025 19:53 Ответить
27.09.2025 19:53 Ответить
 
 