Украина не может сейчас деоккупировать всю свою территорию из-за нехватки ресурсов и замедленных поставок вооружения, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас не может деоккупировать всю свою территорию из-за того, что не хватает ресурсов и замедлены поставки вооружения.
Об этом глава государства сказал на брифинге 27 сентября, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы все понимали: наша территория и независимость - это вопрос справедливого мира. Украина не проиграла. Россия не достигла своей цели - разрушение и уничтожение нашего государства, и я убежден, что и не достигнет", - сказал президент.
По словам Зеленского, есть определенные препятствия для того, чтобы Украина могла освободить временно оккупированные территории - это внутренние ресурсы и поставки вооружения.
"Сейчас у нас хватает сил удерживать фронт и не допустить дальнейшей оккупации. Еще есть проблема - замедленные поставки и недостаток финансирования, в частности на перехватчики дронов. Украинские компании уже наладили производство, но без достаточного финансирования мы не сможем в полном объеме реализовать необходимые шаги", - рассказал глава государства.
Он добавил, что нынешняя задача военно-политического руководства - это усилить Украину максимальной поддержкой, в частности вооружением.
"Америка считает, что Россия теряет время и людей и не достигнет своих целей. Важно, что США помогают Украине, чтобы предотвратить эти цели. Это существенный и определяющий элемент сотрудничества", - сказал Зеленский.
Напоследок он добавил, что верит, что полная деоккупация Украины - "это вопрос времени".
