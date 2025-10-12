На Ореховском направлении ВСУ продвинулись вперед на 3,5 км и взяли в плен оккупантов, - Генштаб. ВИДЕО
На Ореховском направлении благодаря умелым действиям штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В целом, украинские защитники продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.
"Спасибо бойцам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость, слаженность, ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями", - сказано в сообщении.
Напомним, что днем 12 октября сообщалось о том, что подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с собратьями из 33 отдельного штурмового полка подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении.
просунулися вперед до 3,5 км, взято полонених.Це означає що звільнено не тільки село, а й прилеглі лісосмуги від свинособак.