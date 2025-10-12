РУС
Новости Видео Боевые действия на Ореховском направлении
1 887 16

На Ореховском направлении ВСУ продвинулись вперед на 3,5 км и взяли в плен оккупантов, - Генштаб. ВИДЕО

На Ореховском направлении благодаря умелым действиям штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В целом, украинские защитники продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.

"Спасибо бойцам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость, слаженность, ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями", - сказано в сообщении.

Напомним, что днем 12 октября сообщалось о том, что подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с собратьями из 33 отдельного штурмового полка подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Читайте также: Силы обороны проводят контрнаступательные действия в районе Доброполья и на Запорожском направлении, есть продвижение более чем на 3 километра, - Зеленский

Генштаб ВС (7078) Запорожская область (3641) боевые действия (4992) Пологовский район (175) Орехов (18)
Топ комментарии
+3
Герої! - пошинкували кацапів
12.10.2025 21:46 Ответить
12.10.2025 21:46 Ответить
+2
Не було жодної офіційної інформації, що кацапи окупували Малі Щербаки. Тому дивно святкувати підняття там прапора.
12.10.2025 21:41 Ответить
12.10.2025 21:41 Ответить
+2
А до чого тут окупація? В самому селі йшли активни бойові діі противника з березня, тому підняття прапора дійсно є подією.
12.10.2025 21:50 Ответить
12.10.2025 21:50 Ответить
Гарна новина...
12.10.2025 21:28 Ответить
12.10.2025 21:28 Ответить
+ +
12.10.2025 21:31 Ответить
12.10.2025 21:31 Ответить
Нагадує такий розклад новин як в лудомана((він лиш перемогу пам'ятає,а тисячі поразок не помічає(Рано ще робити такі підсумки((
12.10.2025 21:34 Ответить
12.10.2025 21:34 Ответить
Скоріше ти не помітив, що вже мав бути взятий Київ тисячу разів по три дні, тому зніми шпакули і витруси сєчку з голови.
12.10.2025 21:41 Ответить
12.10.2025 21:41 Ответить
Ні,я помітив інше,що 20 % української території окуповано, а ти тішся 3,5 км .
12.10.2025 21:54 Ответить
12.10.2025 21:54 Ответить
При СССР було окуповано 100% і що? Тобі не подобається що звільнено 80%?
12.10.2025 22:07 Ответить
12.10.2025 22:07 Ответить
Шо не день - то Перемога!
12.10.2025 21:34 Ответить
12.10.2025 21:34 Ответить
12.10.2025 21:41 Ответить
12.10.2025 21:50 Ответить
Село Малі Щербаки на Запоріжжі перебуває під контролем Сил оборони, хоча ворожа пропаганда активно розповсюджувала фейк про нібито його захоплення. Джерело: https://censor.net/ua/n3543543
12.10.2025 21:54 Ответить
12.10.2025 21:54 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/18/7503368/ Також продовжуються атаки малими піхотними групами на Малі Щербаки. За наявними даними, з півдня села окупанти досягли певного успіху та закріплюються у лісосмугах. Бої на цьому напрямку тривають.
12.10.2025 21:57 Ответить
12.10.2025 21:57 Ответить
В чому подія? В тому, що заскочили в сіру зону, встановили прапор і швиденько ретирувались?
12.10.2025 21:56 Ответить
12.10.2025 21:56 Ответить
Це ти б так хотів.
12.10.2025 22:02 Ответить
12.10.2025 22:02 Ответить
В чому подія?
===

просунулися вперед до 3,5 км, взято полонених.Це означає що звільнено не тільки село, а й прилеглі лісосмуги від свинособак.
12.10.2025 22:04 Ответить
12.10.2025 22:04 Ответить
На карте они частично оккупированы.
12.10.2025 21:54 Ответить
12.10.2025 21:54 Ответить
12.10.2025 21:46 Ответить
 
 