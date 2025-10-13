"Разнесли на части": дроны Сил обороны уничтожили два десятка укрытий с оккупантами. ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" вместе со смежными Силами обороны уничтожают укрытия оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рой дронов-камикадзе Третьего армейского корпуса уничтожил не менее двух десятков вражеских укрытий вместе с личным составом.
Военные РФ пытались прятаться в разбитых домах, но дроны-камикадзе "разносят их на части".
Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
Igor Dovbush
Bob Fayn
