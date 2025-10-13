РУС
276 2

"Разнесли на части": дроны Сил обороны уничтожили два десятка укрытий с оккупантами. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" вместе со смежными Силами обороны уничтожают укрытия оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рой дронов-камикадзе Третьего армейского корпуса уничтожил не менее двух десятков вражеских укрытий вместе с личным составом.

Военные РФ пытались прятаться в разбитых домах, но дроны-камикадзе "разносят их на части".

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

крута вибухівка, не порівняти з тими пукалками з дронів, що були ще рік тому
13.10.2025 17:55 Ответить
Шо то за такі дрони ? Афігєть ! Хєрачить ,як снаряди.
13.10.2025 18:04 Ответить
 
 