"Разнесли на части": дроны Сил обороны уничтожили два десятка укрытий с оккупантами. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" вместе со смежными Силами обороны уничтожают укрытия оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рой дронов-камикадзе Третьего армейского корпуса уничтожил не менее двух десятков вражеских укрытий вместе с личным составом.

Военные РФ пытались прятаться в разбитых домах, но дроны-камикадзе "разносят их на части".

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

