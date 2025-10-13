331 0
Уничтожена "бронированная "Буханка" и ликвидированы оккупанты - боевая работа дронаров SIGNUM. ВИДЕО
На Лиманском направлении операторы ударных беспилотников SIGNUM ударили по позициям оккупантов, уничтожив технику и живую силу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожен автомобиль "Буханка" под металлической защитой, вражеская группа в поле и оккупант на мотоцикле, который не доехал до места назначения.
"Начинаем с "Призрачного гонщика", который решил устроить заезд на Лиманском направлении. Беда в том, что трасса здесь короткая и финиш всегда один", - комментируют бойцы в соцсетях ликвидацию оккупанта на мотоцикле.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль