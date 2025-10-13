РУС
Уничтожена "бронированная "Буханка" и ликвидированы оккупанты - боевая работа дронаров SIGNUM. ВИДЕО

На Лиманском направлении операторы ударных беспилотников SIGNUM ударили по позициям оккупантов, уничтожив технику и живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожен автомобиль "Буханка" под металлической защитой, вражеская группа в поле и оккупант на мотоцикле, который не доехал до места назначения.

"Начинаем с "Призрачного гонщика", который решил устроить заезд на Лиманском направлении. Беда в том, что трасса здесь короткая и финиш всегда один", - комментируют бойцы в соцсетях ликвидацию оккупанта на мотоцикле.

