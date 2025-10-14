Розбиті позиції, знищені дрони, виведені з ладу антени зв’язку: бойова робота бригади "Буревій". ВIДЕО

Перша Президентська бригада НГУ "Буревій" успішно виконує завдання у боротьбі з російськими окупаційними військами на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи знищено щонайменше десяток окупантів, ударний та розвідувальний дрон, вогневі позиції, гармату та боєкомплект.

Також виведено з ладу обладнання зв’язку, зокрема - ворожу антену, що ускладнило загарбникам управління підрозділами на передовій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також українські бійці поділилися результатами своєї роботи за останній тиждень, а саме знищено 39 окупантів, 66 укриттів, 97 ворожих дронів "Молнія", "Гербера", "Ланцет", FPV-дрони, 1 вогневу позицію та міномет, 4 антени, 2 засоби зв'язку Старлінк, 2 генератори і один ЛАТ.

Відео бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: Українські дрони знищили радіолокаційну станцію "Терек" у тилу на Запоріжжі. ВIДЕО