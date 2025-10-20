РУС
Новости Обновленные карты DeepState
2 651 8

Враг продвинулся в Купянске, Волчанске, Плавнях, вблизи Торецка и Белой Горы, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Купянске, Волчанске на Харьковщине, Плавнях, (село Васильевского района Запорожской области), вблизи Торецка (город Бахмутского района Донецкой области) и Белой Горы (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области). Уточнена линия соприкосновения в Дачном (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ вернули под контроль часть сел на границе с Днепропетровщиной, - Зеленский

Обновленные карты

Куп'янськ карта
Купянск

Вовчанск карта
Волчанск

Плавни карта
Плавни

Торецк карта
Торецк

Белая Гора карта
Белая Гора

Дачное карта
Дачное

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся вблизи Филии, Малиновки и в Охотничьем.

Автор: 

В Куп'янську все дуже погано... Схоже, що кацапи перерізають логістику з лівим берегом Осколу. (((
20.10.2025 14:36 Ответить
20.10.2025 14:36 Ответить
Просто цікаво скільки кацапів склалося за Куп'янськ, сотня тисяч?
20.10.2025 14:48 Ответить
20.10.2025 14:48 Ответить
***** в Європу їде, треба мати з чим.
20.10.2025 14:43 Ответить
20.10.2025 14:43 Ответить
За Покровськ сьогодні Стерненко розповідав
Критична ситуація у Покровськуhttps://www.youtube.com/watch?v=7KNmFhDE524&t=440s
20.10.2025 14:51 Ответить
20.10.2025 14:51 Ответить
Згідно цієї карти , окупанти вже у центрі Куп'янська.
20.10.2025 14:54 Ответить
20.10.2025 14:54 Ответить
І в центрі Покровська!
20.10.2025 14:58 Ответить
20.10.2025 14:58 Ответить
А як майбутній наступ який представив Трампу наш геніальний Лідор всіх епох і часів на Курськ ?
20.10.2025 15:01 Ответить
20.10.2025 15:01 Ответить
Феесбешний Вава , грушний Дрюша і Шурік з мосьввоку кують перемоги.Перемогли майже всіх проукраїнських офіцерів ЗСУ і тепер для всієї України наступають жнива ,за результатами більш ніж шестирічного правління закацаплений і феесбешних підарасів зеленського.
20.10.2025 15:20 Ответить
20.10.2025 15:20 Ответить
 
 