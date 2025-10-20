Враг продвинулся в Купянске, Волчанске, Плавнях, вблизи Торецка и Белой Горы, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на территории Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Купянске, Волчанске на Харьковщине, Плавнях, (село Васильевского района Запорожской области), вблизи Торецка (город Бахмутского района Донецкой области) и Белой Горы (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области). Уточнена линия соприкосновения в Дачном (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся вблизи Филии, Малиновки и в Охотничьем.
