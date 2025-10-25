РУС
Операторы дронов одним сбрасыванием с дрона поразили сразу 6 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают уничтожать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронщики сбрасываниями с беспилотников ликвидировали 12 оккупантов на одном из направлений.

На обнародованном видео видно, что один из сброшенных снарядов поразил сразу шесть захватчиков.

Ранее сообщалось, что бойцы полка "Скала" зачистили Торское в Донецкой области: Уничтожено до сотни рашистов, есть пленные.

"Більше 2-х не збиратися " - лекцію прокурили ...
25.10.2025 14:34 Ответить
Так оце ж їх на ту лекцію й зібрали.
25.10.2025 14:43 Ответить
+ +
25.10.2025 14:44 Ответить
Хоробре кравченя!
25.10.2025 14:54 Ответить
Останній скид - ювелірний !
25.10.2025 15:00 Ответить
 
 