1 586 5

Снова под украинским флагом: 82 ДШБр освободила Сухецкое в Донецкой области и разгромила более 60 оккупантов. ВИДЕО

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные вступили в поединок с оккупантами численностью более 60 человек и одержали победу над врагом.

В результате боевой работы:

  • 44 захватчика - ликвидированы;

  • 8 - ранены;

  • 9 - сдались в плен.

"Каждый метр освобожденной земли - это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", - комментируют защитники.

Видео освобождения населенного пункта бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили Кучеров Яр в Донецкой области: там взвился украинский флаг.

армия РФ (21029) уничтожение (8247) Донецкая область (11074) деоккупация (855) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (75) Покровский район (1116) Сухецкое (2)
Слава Героям!
25.10.2025 16:04 Ответить
Cлава ЗСУ і Пресвятій Фламінго!
25.10.2025 16:20 Ответить
Відрубали "морду алєня" на Добропільському виступі ворога.
25.10.2025 16:32 Ответить
Честь і хвала нашим сильним і мужнім Воїнам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
25.10.2025 16:34 Ответить
Таке відчуття, що "пуйловські смертники" відволікають сили від Мирнограда і Покровська!
Я не експерддддд, як Ко і валенко, але щось тривожно....
25.10.2025 16:43 Ответить
 
 