Снова под украинским флагом: 82 ДШБр освободила Сухецкое в Донецкой области и разгромила более 60 оккупантов. ВИДЕО
Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные вступили в поединок с оккупантами численностью более 60 человек и одержали победу над врагом.
В результате боевой работы:
-
44 захватчика - ликвидированы;
-
8 - ранены;
-
9 - сдались в плен.
"Каждый метр освобожденной земли - это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", - комментируют защитники.
Видео освобождения населенного пункта бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили Кучеров Яр в Донецкой области: там взвился украинский флаг.
