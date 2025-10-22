ВСУ освободили Кучеров Яр на Донетчине: там взвился украинский флаг. ВИДЕО

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ, в частности 132-й отдельный разведывательный батальон ДШВ, освободили село Кучеров Яр на Добропольском направлении.

Об этом Командование ДШВ сообщило в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

ВСУ пополнили "обменный фонд"

Как отмечается, в рамках операции украинские защитники взяли в плен более 50 российских оккупантов.

"Украинские воины установили в освобожденном селе украинский флаг - символ возвращения жизни, свободы и силы духа. Шаг за шагом Украина возвращает свое", - отметили десантники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ восстановили позиции на Покровском направлении. РФ оккупировала Полтавку на Запорожье и имеет продвижение, - DeepState. КАРТЫ

Справка

Известно, что населенный пункт Кучеров Яр расположен в 40 км от Покровска. Он был захвачен россиянами 11 августа во время прорыва к Доброполью. По последним подсчетам, население составляло 140-150 жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ