РУС
Деоккупация населенных пунктов Ситуация на Добропольском направлении
1 538 15

ВСУ освободили Кучеров Яр на Донетчине: там взвился украинский флаг. ВИДЕО

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ, в частности 132-й отдельный разведывательный батальон ДШВ, освободили село Кучеров Яр на Добропольском направлении.

Об этом Командование ДШВ сообщило в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

ВСУ пополнили "обменный фонд"

Как отмечается, в рамках операции украинские защитники взяли в плен более 50 российских оккупантов.

"Украинские воины установили в освобожденном селе украинский флаг - символ возвращения жизни, свободы и силы духа. Шаг за шагом Украина возвращает свое", - отметили десантники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ восстановили позиции на Покровском направлении. РФ оккупировала Полтавку на Запорожье и имеет продвижение, - DeepState. КАРТЫ

Справка

Известно, что населенный пункт Кучеров Яр расположен в 40 км от Покровска. Он был захвачен россиянами 11 августа во время прорыва к Доброполью. По последним подсчетам, население составляло 140-150 жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (11056) деоккупация (854) ВСУ (7032) Десантно-штурмовые войска (245) Покровский район (1109) Кучеров Яр (6)
Топ комментарии
+13
Хоч під вечір приємна новина. Молодці хлопці!
показать весь комментарий
22.10.2025 18:26 Ответить
+12
Почастіше показуйте на весь світ рузких свиней які йдуть колонами з піднятими вверх ратицями. Щоб світ побачив що рашисти не такі вже й непереможні як про них пишуть в казках і лякають весь світ
показать весь комментарий
22.10.2025 18:29 Ответить
+8
Відрубали таки клешню. Добре!
показать весь комментарий
22.10.2025 18:29 Ответить
Ці території можна було не втрачати, якби було адекватне управління військами та були резерви! Резерви не дає створити позиції Зеленського, який не хоче мобілізувати молодь, а нормальне управління військами неможливе через відсутність адекватного Головнокомандувача. В результаті ми відбиваємо те що не мали втратити, а на інших ділянках фронту розгортаються нові проблеми того ж самого масштабу що і під Покровськом! Потрібно припиняти робити ідіотські речі, припиняти виїзд молоді закордон, проводити широку мобілізацію та покращувати управління військами і припиняти чехарду з заміною комбригів та бригад на фронті!
показать весь комментарий
22.10.2025 18:35 Ответить
Нічого не хочите добавити про корупцію, коли зелені крадуть сотнями мільярдів? А крадуть то вони в першу чергу в ЗСУ на фортифікаціях, на озброєнні, на ракетах, снарядах, мінах і т. д. і т. п.?
Краде саме найближче оточення зє, настільки близьке,щоближче просто небуває.
А нічого не хочете добавити про тотальну зраду зяльоних дєятєлєй?
показать весь комментарий
22.10.2025 18:42 Ответить
Я військовий і я хочу виграти цю війну, а з мародерами ми розберемось після війни самим рішучим способом! Ніхто не сховається! А зараз тупі розмови не допомагають тримати фронт! Сьогодні перша нагальна проблема це мобілізація та поповнення бойових бригад! І ще дуже хочеться щоб влада разом з генералами не відправила те скудне поповнення в новостворені штурмові війьска, а направила на бойові бригади які реально тримають фронт!
показать весь комментарий
22.10.2025 18:46 Ответить
не заздрій, ти вкрав би більше.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:56 Ответить
Вкрасти більше ніж команда Зеленського не важко, вони і в цьому аустайдери.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:58 Ответить
гарна новина !

але ж як важко дається звільнення територій.
два з половиної місяці на ліквідацію маленького оточеного казанка з орками.

.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:59 Ответить
Слава!!
показать весь комментарий
22.10.2025 18:40 Ответить
Дякую ЗСУ ! Донбас це Україна.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:45 Ответить
Шо там Добропілля, тут в коментах ухилянти на смерть бьються, слава диванщикам!😆
показать весь комментарий
22.10.2025 18:48 Ответить
Вимагаю негайного звільнення Запоріжської і Херсонської обл!!!

Хлам Донбаса непотрібен і створить неймовірні проблеми економіки, і більшість населення там вороги України

Запоріжжя і Херсон - Україна!!
показать весь комментарий
22.10.2025 18:57 Ответить
А з приводу бойових дій на Донбасі згадався старий польський анекдот про польських партизан.
Точно відтворити не можу, але приблизно так:
... Панедзялек - випендзили ми німців з лясу
... Вторек - випендзили нас німці з лясу
...
...
...
... Себота - пан ляснічій був бардзо знервований випендзял нас і німців з лясу!
показать весь комментарий
22.10.2025 19:07 Ответить
Слава ЗСУ і пресвятим фламінго!
показать весь комментарий
22.10.2025 19:04 Ответить
 
 