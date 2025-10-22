ВСУ освободили Кучеров Яр на Донетчине: там взвился украинский флаг. ВИДЕО
Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ, в частности 132-й отдельный разведывательный батальон ДШВ, освободили село Кучеров Яр на Добропольском направлении.
Об этом Командование ДШВ сообщило в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
ВСУ пополнили "обменный фонд"
Как отмечается, в рамках операции украинские защитники взяли в плен более 50 российских оккупантов.
"Украинские воины установили в освобожденном селе украинский флаг - символ возвращения жизни, свободы и силы духа. Шаг за шагом Украина возвращает свое", - отметили десантники.
Справка
Известно, что населенный пункт Кучеров Яр расположен в 40 км от Покровска. Он был захвачен россиянами 11 августа во время прорыва к Доброполью. По последним подсчетам, население составляло 140-150 жителей.
