ВСУ восстановили позиции на Покровском направлении. РФ оккупировала Полтавку на Запорожье и имеет продвижение, - DeepState. КАРТЫ

Украинские воины восстановили позиции на Покровском направлении. В то же время российские войска оккупировали Полтавку в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины восстановили позиции около Нового Шахово и Кучерова Яра", - отметили там.

В то же время российские войска оккупировали Полтавку, а также продвинулись вблизи Новоторецкого, Шахово, Ивановки, Охотничьего и Нововасильевского.















