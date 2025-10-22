РУС
2 859 6

ВСУ восстановили позиции на Покровском направлении. РФ оккупировала Полтавку на Запорожье и имеет продвижение, - DeepState. КАРТЫ

Украинские воины восстановили позиции на Покровском направлении. В то же время российские войска оккупировали Полтавку в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины восстановили позиции около Нового Шахово и Кучерова Яра", - отметили там.

В то же время российские войска оккупировали Полтавку, а также продвинулись вблизи Новоторецкого, Шахово, Ивановки, Охотничьего и Нововасильевского.

Запорожская область (3681) Донецкая область (11056) Волновахский район (356) Покровский район (1109) Пологовский район (190) Новоторецкое (9) Шахово (16) Новое Шахово (7) Нововасилевское (1) Охотничье (3) Полтавка (7) Ивановка (1) Кучеров Яр (6) DeepState (314)
DeepState брехло. Нічого ми не втратили і кожного для перемагаємо, бо я вірю свому президенту. Він так сказав. А він не збреше. За ним таке не водиться.
показать весь комментарий
22.10.2025 10:14 Ответить
саме так навіть не моргне.
показать весь комментарий
22.10.2025 10:18 Ответить
Hу трішки розбавили бочку дьогтю)
показать весь комментарий
22.10.2025 10:22 Ответить
Може, покажете мені, де русня волає про "мальчіков в окружєніі"?
показать весь комментарий
22.10.2025 10:52 Ответить
На карте не видно ?
показать весь комментарий
22.10.2025 10:55 Ответить
ЗНР на подходе, очень жаль.
показать весь комментарий
22.10.2025 11:18 Ответить
 
 