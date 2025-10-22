ВСУ восстановили позиции на Покровском направлении. РФ оккупировала Полтавку на Запорожье и имеет продвижение, - DeepState. КАРТЫ
Украинские воины восстановили позиции на Покровском направлении. В то же время российские войска оккупировали Полтавку в Запорожской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины восстановили позиции около Нового Шахово и Кучерова Яра", - отметили там.
В то же время российские войска оккупировали Полтавку, а также продвинулись вблизи Новоторецкого, Шахово, Ивановки, Охотничьего и Нововасильевского.
