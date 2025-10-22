ЗСУ відновили позиції на Покровському напрямку. РФ окупувала Полтавку на Запоріжжі та має просування, - DeepState. МАПИ
Українські воїни відновили позиції на Покровському напрямку. Водночас російські війська окупували Полтавку в Запорізькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони України відновили позиції поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру", - зазначили там.
Водночас російські війська окупували Полтавку, а також просунулися поблизу Новоторецького, Шахового, Іванівки, Охотничого та Нововасилівського.
