3 003 6

ЗСУ відновили позиції на Покровському напрямку. РФ окупувала Полтавку на Запоріжжі та має просування, - DeepState. МАПИ

Українські воїни відновили позиції на Покровському напрямку. Водночас російські війська окупували Полтавку в Запорізькій області. 

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України відновили позиції поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру", - зазначили там.

Водночас російські війська окупували Полтавку, а також просунулися поблизу Новоторецького, ШаховогоІванівкиОхотничого та Нововасилівського.

Автор: 

DeepState брехло. Нічого ми не втратили і кожного для перемагаємо, бо я вірю свому президенту. Він так сказав. А він не збреше. За ним таке не водиться.
22.10.2025 10:14 Відповісти
саме так навіть не моргне.
22.10.2025 10:18 Відповісти
Hу трішки розбавили бочку дьогтю)
22.10.2025 10:22 Відповісти
Може, покажете мені, де русня волає про "мальчіков в окружєніі"?
22.10.2025 10:52 Відповісти
На карте не видно ?
22.10.2025 10:55 Відповісти
ЗНР на подходе, очень жаль.
