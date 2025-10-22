УКР
ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Донеччині: там замайорів український прапор. ВIДЕО

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ, звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку.

Про це Командування ДШВ повідомило у своїх соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

ЗСУ поповнили "обмінний фонд"

Як зазначається, у межах операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських окупантів.

"Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор — символ повернення життя, свободи й сили духу. Крок за кроком Україна повертає своє", - наголосили десантники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відновили позиції на Покровському напрямку. РФ окупувала Полтавку на Запоріжжі та має просування, - DeepState. МАПИ

Довідка

Відомо, що населений пункт Кучерів Яр розташований за 40 км від Покровська. Він був захоплений росіянами 11 серпня під час прориву до Добропілля. За останніми підрахунками, населення становило 140-150 жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Донецька область (9886) деокупація (957) ЗСУ (8047) Десантно-штурмові війська ДШВ (250) Покровський район (1124) Кучерів Яр (5)
+19
Хоч під вечір приємна новина. Молодці хлопці!
22.10.2025 18:26 Відповісти
+14
Почастіше показуйте на весь світ рузких свиней які йдуть колонами з піднятими вверх ратицями. Щоб світ побачив що рашисти не такі вже й непереможні як про них пишуть в казках і лякають весь світ
22.10.2025 18:29 Відповісти
+10
Відрубали таки клешню. Добре!
22.10.2025 18:29 Відповісти
Хоч під вечір приємна новина. Молодці хлопці!
22.10.2025 18:26 Відповісти
Ці території можна було не втрачати, якби було адекватне управління військами та були резерви! Резерви не дає створити позиції Зеленського, який не хоче мобілізувати молодь, а нормальне управління військами неможливе через відсутність адекватного Головнокомандувача. В результаті ми відбиваємо те що не мали втратити, а на інших ділянках фронту розгортаються нові проблеми того ж самого масштабу що і під Покровськом! Потрібно припиняти робити ідіотські речі, припиняти виїзд молоді закордон, проводити широку мобілізацію та покращувати управління військами і припиняти чехарду з заміною комбригів та бригад на фронті!
22.10.2025 18:35 Відповісти
Нічого не хочите добавити про корупцію, коли зелені крадуть сотнями мільярдів? А крадуть то вони в першу чергу в ЗСУ на фортифікаціях, на озброєнні, на ракетах, снарядах, мінах і т. д. і т. п.?
Краде саме найближче оточення зє, настільки близьке,щоближче просто небуває.
А нічого не хочете добавити про тотальну зраду зяльоних дєятєлєй?
22.10.2025 18:42 Відповісти
Я військовий і я хочу виграти цю війну, а з мародерами ми розберемось після війни самим рішучим способом! Ніхто не сховається! А зараз тупі розмови не допомагають тримати фронт! Сьогодні перша нагальна проблема це мобілізація та поповнення бойових бригад! І ще дуже хочеться щоб влада разом з генералами не відправила те скудне поповнення в новостворені штурмові війьска, а направила на бойові бригади які реально тримають фронт!
показати весь коментар
22.10.2025 18:46 Відповісти
Ваша перша теза, "А зараз тупі розмови не допомагають тримати фронт!"
Ви пропонуєте мовчки дивитися, як зєрмакошобла розкрадає в мегакосмічних масштабах?! Краде на крові, нагло, відкрито, нічого не боячись.
Ваша друга теза, " ... а з мародерами ми розберемось після війни самим рішучим способом! Ніхто не сховається! "
Угу. Є така гарна українська приказка, - Поки сонце зійде - роса очі виїсть."
І про ваше "розберемось", довелось мені багато чути від зєбілів із числа 73% , мовляв, "якщо шо, то ми його винесем".
Моє питання, - ВИНЕСЛИ?! -
Ну і ваша третя теза, "А зараз тупі розмови не допомагають тримати фронт!",
вона не то що помилкова, а вона дуже небезпечна, бо якщо мовчати і нічого не говорити про зелених злодюг, то не стане у нас не то що Перемоги, а і України - розтягнуть міндічі і друга зелена сволота.
22.10.2025 19:42 Відповісти
А коли вона була? Може коли Кучма все спродав олігархам за гроши?Чи коли Кравчук за хатинку розмародерив ядерну зброю?А може коли Ющенко привів до влади московського зека?Як кажуть, гора родила мишу.
22.10.2025 19:50 Відповісти
Ви якимись загадками говорите.
Наприклад, "А коли вона була?"
Хто "вона"? Це про жЮльку?
22.10.2025 19:53 Відповісти
А, ви казали, не стане? Кого не стане? Юльки?
22.10.2025 20:13 Відповісти
не заздрій, ти вкрав би більше.
22.10.2025 18:56 Відповісти
Вкрасти більше ніж команда Зеленського не важко, вони і в цьому аустайдери.
22.10.2025 18:58 Відповісти
Я зовсім не розумію французьку мову. Якщо ваша ласка, то поясніть значення написаного вами слова, "заздрій". Якби ще це слово було написано латиницею, то я через гуглперекладач перевів би.
22.10.2025 19:30 Відповісти
Так ви месьє, так і не розтлумачили мені значення слова "заздрій". Я ж вам писав, що у французькій мові ні бум-бум, або напишіть латиницею,тоді я через гуглперекладач перекладу.
Розвійте інтригу!
22.10.2025 19:56 Відповісти
22.10.2025 20:10 Відповісти
гарна новина !

але ж як важко дається звільнення територій.
два з половиної місяці на ліквідацію маленького оточеного казанка з орками.

.
22.10.2025 18:59 Відповісти
Відрубали таки клешню. Добре!
22.10.2025 18:29 Відповісти
Почастіше показуйте на весь світ рузких свиней які йдуть колонами з піднятими вверх ратицями. Щоб світ побачив що рашисти не такі вже й непереможні як про них пишуть в казках і лякають весь світ
22.10.2025 18:29 Відповісти
Слава!!
22.10.2025 18:40 Відповісти
Дякую ЗСУ ! Донбас це Україна.
22.10.2025 18:45 Відповісти
Шо там Добропілля, тут в коментах ухилянти на смерть бьються, слава диванщикам!😆
22.10.2025 18:48 Відповісти
Вимагаю негайного звільнення Запоріжської і Херсонської обл!!!

Хлам Донбаса непотрібен і створить неймовірні проблеми економіки, і більшість населення там вороги України

Запоріжжя і Херсон - Україна!!
22.10.2025 18:57 Відповісти
А з приводу бойових дій на Донбасі згадався старий польський анекдот про польських партизан.
Точно відтворити не можу, але приблизно так:
... Панедзялек - випендзили ми німців з лясу
... Вторек - випендзили нас німці з лясу
...
...
...
... Себота - пан ляснічій був бардзо знервований випендзял нас і німців з лясу!
22.10.2025 19:07 Відповісти
Слава ЗСУ і пресвятим фламінго!
22.10.2025 19:04 Відповісти
хробачня змерзла і зголодніла - тому мабуть і вирішили здатись. Молодці що не поспішали рубати ті клешні на радість діванним стратегам, а просто чекали поки не відсохне саме
22.10.2025 19:34 Відповісти
 
 