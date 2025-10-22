ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Донеччині: там замайорів український прапор. ВIДЕО
Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ, звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку.
Про це Командування ДШВ повідомило у своїх соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
ЗСУ поповнили "обмінний фонд"
Як зазначається, у межах операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських окупантів.
"Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор — символ повернення життя, свободи й сили духу. Крок за кроком Україна повертає своє", - наголосили десантники.
Довідка
Відомо, що населений пункт Кучерів Яр розташований за 40 км від Покровська. Він був захоплений росіянами 11 серпня під час прориву до Добропілля. За останніми підрахунками, населення становило 140-150 жителів.
