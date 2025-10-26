Информация о захвате врагом Вербового и Березового в Днепропетровской области - фейк, - 20-й армейский корпус
В соцсетях распространяется информация о якобы захвате вражескими силами населенных пунктов Вербовое и Березовое Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 20-го армейского корпуса.
Как отмечается, Силы обороны Украины контролируют обстановку и дают противнику решительный отпор.
Какая там сейчас ситуация?
Несмотря на постоянные атаки российских оккупантов линия боевого соприкосновения контролируется украинскими подразделениями. Продолжается комплексное огневое поражение личного состава и техники захватчиков.
"Неся значительные потери, противник распространяет фейки и пытается создать панические настроения и посеять уныние в украинском обществе.
Призываем критически проверять источники и полагаться на официальную информацию", - добавили в 20-м армейском корпусе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не відміняє того , що на зараз це фейк
Коли це постили то був фейк , але ситуація змінюється з часом
От якби при народженні сказали , що ти - тупий. То був би фейк , але зараз - все вірно 😉
На жаль, це наслідок чисто комерційного підходу у ЗМІ.
Просто це треба розуміти і вміти фільтрувати інформацію )