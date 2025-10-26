Информация о захвате врагом Вербового и Березового в Днепропетровской области - фейк, - 20-й армейский корпус

В соцсетях распространяется информация о якобы захвате вражескими силами населенных пунктов Вербовое и Березовое Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 20-го армейского корпуса.

Как отмечается, Силы обороны Украины контролируют обстановку и дают противнику решительный отпор.

Какая там сейчас ситуация?

Несмотря на постоянные атаки российских оккупантов линия боевого соприкосновения контролируется украинскими подразделениями. Продолжается комплексное огневое поражение личного состава и техники захватчиков.

"Неся значительные потери, противник распространяет фейки и пытается создать панические настроения и посеять уныние в украинском обществе.

Призываем критически проверять источники и полагаться на официальную информацию", - добавили в 20-м армейском корпусе.

