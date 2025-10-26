РУС
Информация о захвате врагом Вербового и Березового в Днепропетровской области - фейк, - 20-й армейский корпус

В соцсетях распространяется информация о якобы захвате вражескими силами населенных пунктов Вербовое и Березовое Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 20-го армейского корпуса.

Как отмечается, Силы обороны Украины контролируют обстановку и дают противнику решительный отпор.

Какая там сейчас ситуация?

Несмотря на постоянные атаки российских оккупантов линия боевого соприкосновения контролируется украинскими подразделениями. Продолжается комплексное огневое поражение личного состава и техники захватчиков.

"Неся значительные потери, противник распространяет фейки и пытается создать панические настроения и посеять уныние в украинском обществе.

Призываем критически проверять источники и полагаться на официальную информацию", - добавили в 20-м армейском корпусе.

боевые действия (5038) Днепропетровская область (4615) Синельниковский район (318) Березовое (10) Вербовое (2) война в Украине (6655)
Топ комментарии
+4
Через пару діб ця інформація буде актуальна
показать весь комментарий
26.10.2025 11:19 Ответить
+4
А було спростування нещодавнього "фейку", що русня перейшла адміністративны кордони Дніпропетровщини?
показать весь комментарий
26.10.2025 11:23 Ответить
+1
От і я кажу, що інформація повинна бути від Генштабу, а Діпстейт писав, що ці населені пункти захоплені рашистами і брав цю інформацію з кацапських джерел. Навіщо цензор друкує інформацію цього дипстейта?
показать весь комментарий
26.10.2025 11:22 Ответить
Через пару діб ця інформація буде актуальна
показать весь комментарий
26.10.2025 11:19 Ответить
прес-центр не може брехати....
показать весь комментарий
26.10.2025 11:21 Ответить
Через пару діб, тижнів , місяців - можливо і буде
Це не відміняє того , що на зараз це фейк
показать весь комментарий
26.10.2025 11:26 Ответить
От і я кажу, що інформація повинна бути від Генштабу, а Діпстейт писав, що ці населені пункти захоплені рашистами і брав цю інформацію з кацапських джерел. Навіщо цензор друкує інформацію цього дипстейта?
показать весь комментарий
26.10.2025 11:22 Ответить
Ви не розумієте - можливо комкорпу 20-го номеру бригадного г... надати повинні, а тут така бяка трапилася....
показать весь комментарий
26.10.2025 11:27 Ответить
А було спростування нещодавнього "фейку", що русня перейшла адміністративны кордони Дніпропетровщини?
показать весь комментарий
26.10.2025 11:23 Ответить
Дурбелик , заплутався в датах
Коли це постили то був фейк , але ситуація змінюється з часом
От якби при народженні сказали , що ти - тупий. То був би фейк , але зараз - все вірно 😉
показать весь комментарий
26.10.2025 11:27 Ответить
нв сьогодні це може бути фейком, але що буде через 3 дні?через місяць?
показать весь комментарий
26.10.2025 11:34 Ответить
Діпстейту потрібні сенсації, щоб на нього звертали увагу.
На жаль, це наслідок чисто комерційного підходу у ЗМІ.
Просто це треба розуміти і вміти фільтрувати інформацію )
показать весь комментарий
26.10.2025 11:40 Ответить
Є три абсолютно достовірних джерела інформації, яким повинен вірити справжній українець: це зведення Генштабу, новини з телемарафону і відеозвернення нашого Президента! Все інше - апріорі вороже ІПСО. Так вважаю я і більшість пацієнтів нашої лікарні для розумово неповцінних!
показать весь комментарий
26.10.2025 11:41 Ответить
Березове вже на 14 кілометрів (!!!) в тилу кацапів. За кожною брехнею стоять життя людей , яки вони платять за вашу брехню.
показать весь комментарий
26.10.2025 11:42 Ответить
 
 