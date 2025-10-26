Інформація про захоплення ворогом Вербового та Березового на Дніпропетровщині - фейк, - 20-й армійський корпус
В соцмережах поширюється інформація про нібито захоплення ворожими силами населених пунктів Вербове та Березове Дніпропетровської області. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 20-го армійського корпусу.
Як зазначається, Сили оборони України контролюють обстановку і дають противнику рішучу відсіч.
Яка там наразі ситуація?
Попри постійні атаки російських окупантів лінія бойового зіткнення контролюється українськими підрозділами. Триває комплексне вогневе ураження особового складу та техніки загарбників.
"Зазнаючи значних втрат, противник поширює фейки та намагається створити панічні настрої і посіяти зневіру в українському суспільстві.
Закликаємо критично перевіряти джерела та покладатися на офіційну інформацію", - додали у 20-му армійському корпусі.
Це не відміняє того , що на зараз це фейк
Коли це постили то був фейк , але ситуація змінюється з часом
От якби при народженні сказали , що ти - тупий. То був би фейк , але зараз - все вірно 😉
На жаль, це наслідок чисто комерційного підходу у ЗМІ.
Просто це треба розуміти і вміти фільтрувати інформацію )