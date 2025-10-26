УКР
Новини Просування ворога до Дніпропетровщини Наступ РФ на Дніпропетровщині
2 276 19

Інформація про захоплення ворогом Вербового та Березового на Дніпропетровщині - фейк, - 20-й армійський корпус

Вербове карта

В соцмережах поширюється інформація про нібито захоплення ворожими силами населених пунктів Вербове та Березове Дніпропетровської області. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 20-го армійського корпусу.

Як зазначається, Сили оборони України контролюють обстановку і дають противнику рішучу відсіч.

Яка там наразі ситуація?

Попри постійні атаки російських окупантів лінія бойового зіткнення контролюється українськими підрозділами. Триває комплексне вогневе ураження особового складу та техніки загарбників.

Також читайте: Ворог має просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ

"Зазнаючи значних втрат, противник поширює фейки та намагається створити панічні настрої і посіяти зневіру в українському суспільстві.

Закликаємо критично перевіряти джерела та покладатися на офіційну інформацію", - додали у 20-му армійському корпусі.

Автор: 

бойові дії (4798) Дніпропетровська область (4412) Синельниківський район (318) Березове (11) Вербове (2) війна в Україні (6707)
Топ коментарі
+18
А було спростування нещодавнього "фейку", що русня перейшла адміністративны кордони Дніпропетровщини?
26.10.2025 11:23 Відповісти
+13
Через пару діб ця інформація буде актуальна
26.10.2025 11:19 Відповісти
+12
Є три абсолютно достовірних джерела інформації, яким повинен вірити справжній українець: це зведення Генштабу, новини з телемарафону і відеозвернення нашого Президента! Все інше - апріорі вороже ІПСО. Так вважаю я і більшість пацієнтів нашої лікарні для розумово неповцінних!
26.10.2025 11:41 Відповісти
Сортувати:
Через пару діб ця інформація буде актуальна
26.10.2025 11:19 Відповісти
прес-центр не може брехати....
26.10.2025 11:21 Відповісти
Через пару діб, тижнів , місяців - можливо і буде
Це не відміняє того , що на зараз це фейк
26.10.2025 11:26 Відповісти
От і я кажу, що інформація повинна бути від Генштабу, а Діпстейт писав, що ці населені пункти захоплені рашистами і брав цю інформацію з кацапських джерел. Навіщо цензор друкує інформацію цього дипстейта?
26.10.2025 11:22 Відповісти
Ви не розумієте - можливо комкорпу 20-го номеру бригадного г... надати повинні, а тут така бяка трапилася....
26.10.2025 11:27 Відповісти
А було спростування нещодавнього "фейку", що русня перейшла адміністративны кордони Дніпропетровщини?
26.10.2025 11:23 Відповісти
Дурбелик , заплутався в датах
Коли це постили то був фейк , але ситуація змінюється з часом
От якби при народженні сказали , що ти - тупий. То був би фейк , але зараз - все вірно 😉
26.10.2025 11:27 Відповісти
нв сьогодні це може бути фейком, але що буде через 3 дні?через місяць?
26.10.2025 11:34 Відповісти
Ну а що ти робиш щоб цього не відбулось?
26.10.2025 12:19 Відповісти
Діпстейту потрібні сенсації, щоб на нього звертали увагу.
На жаль, це наслідок чисто комерційного підходу у ЗМІ.
Просто це треба розуміти і вміти фільтрувати інформацію )
26.10.2025 11:40 Відповісти
Але чомусь завжди карти deepstatemap виявляються правдивими і підтверджуються, а "офіційна інформація пресцентрів" - відвертою брехнею. Як таке можливо, Ivan?
26.10.2025 13:12 Відповісти
Є три абсолютно достовірних джерела інформації, яким повинен вірити справжній українець: це зведення Генштабу, новини з телемарафону і відеозвернення нашого Президента! Все інше - апріорі вороже ІПСО. Так вважаю я і більшість пацієнтів нашої лікарні для розумово неповцінних!
26.10.2025 11:41 Відповісти
Березове вже на 14 кілометрів (!!!) в тилу кацапів. За кожною брехнею стоять життя людей , яки вони платять за вашу брехню.
26.10.2025 11:42 Відповісти
Березове ще з 02.10.25-го повністю захоплене кацапами.
26.10.2025 13:15 Відповісти
Недавняя замена командира 20-го армейского корпуса как раз и говорит, шо кругом одни фейки. Все збс.
26.10.2025 12:03 Відповісти
У нас фейки имеют свойство превращаться в правду через пару дней.
26.10.2025 12:34 Відповісти
это сегодня возможно фейк, а завтра действительность, пархатый наполен рулит
26.10.2025 12:35 Відповісти
Відкладений фейк..
26.10.2025 13:00 Відповісти
 
 