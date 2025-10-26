Інформація про захоплення ворогом Вербового та Березового на Дніпропетровщині - фейк, - 20-й армійський корпус

В соцмережах поширюється інформація про нібито захоплення ворожими силами населених пунктів Вербове та Березове Дніпропетровської області. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 20-го армійського корпусу.

Як зазначається, Сили оборони України контролюють обстановку і дають противнику рішучу відсіч.

Яка там наразі ситуація?

Попри постійні атаки російських окупантів лінія бойового зіткнення контролюється українськими підрозділами. Триває комплексне вогневе ураження особового складу та техніки загарбників.

Також читайте: Ворог має просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ

"Зазнаючи значних втрат, противник поширює фейки та намагається створити панічні настрої і посіяти зневіру в українському суспільстві.

Закликаємо критично перевіряти джерела та покладатися на офіційну інформацію", - додали у 20-му армійському корпусі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі