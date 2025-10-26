Ситуація на трьох напрямках фронту нині перебуває у гострій фазі, - Нацгвардія
На Куп'янському, Покровському та Лиманському напрямках фронту нині помітне загострення ситуації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Національної гвардії України Олександр Півненко в ефірі телемарафону.
"Ми зараз перебуваємо у гострій фазі: Куп'янський, Покровський, Лиманський напрямки. Але скажу за військовослужбовців Національної гвардії - ми стоїмо на позиціях, виконуємо штурмові дії". - сказав Півненко.
Він зауважив, що окремі загони спецпризначенців зараз працюють на Покровському та Куп'янському напрямах, до того ж на останньому мають успіхи.
Плани росіян зірвано
Крім того, під Мирноградом українські війська стабілізували ситуацію та відкинули окупантів, які вже перейшли в оборону.
Водночас Півненко розповів, що війна не має жодних часових меж, тому часові проміжки в плануванні є, але вони не завжди збігаються з реальністю. До того ж у ворога ситуація аналогічна.
Також він наголосив, що росіяни планували до цього часу захопити Покровськ, вийти на Краматорськ і Слов'янськ, однак їм це не вдалося завдяки діям українських військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль