Ситуація на трьох напрямках фронту нині перебуває у гострій фазі, - Нацгвардія

На Куп'янському, Покровському та Лиманському напрямках фронту нині помітне загострення ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Національної гвардії України Олександр Півненко в ефірі телемарафону.

"Ми зараз перебуваємо у гострій фазі: Куп'янський, Покровський, Лиманський напрямки. Але скажу за військовослужбовців Національної гвардії - ми стоїмо на позиціях, виконуємо штурмові дії". - сказав Півненко.

Він зауважив, що окремі загони спецпризначенців зараз працюють на Покровському та Куп'янському напрямах, до того ж на останньому мають успіхи.

Плани росіян зірвано

Крім того, під Мирноградом українські війська стабілізували ситуацію та відкинули окупантів, які вже перейшли в оборону.

Водночас Півненко розповів, що війна не має жодних часових меж, тому часові проміжки в плануванні є, але вони не завжди збігаються з реальністю. До того ж у ворога ситуація аналогічна.

Також він наголосив, що росіяни планували до цього часу захопити Покровськ, вийти на Краматорськ і Слов'янськ, однак їм це не вдалося завдяки діям українських військових.

