Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки, - Туск
Україна готова продовжувати воювати з Росією ще два-три роки, але побоюється, що війна затягнеться на десятиліття.
Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв’ю для британського Sunday Times прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що про це йому сказав президент України Володимир Зеленський.
Так, Туск зазначив, що Київ стурбований тим, яких втрат завдасть війна його населенню та економіці, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років.
Польський прем’єр наголосив, що не сумнівається, що Україна виживе як незалежна держава.
"Зараз головне питання – скільки жертв ми побачимо. Президент Зеленський сказав мені, що він сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова воювати ще два-три роки", - заявив Туск.
Що передувало
23 жовтня, у межах засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE.
