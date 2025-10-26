УКР
Новини Зустріч Зеленського та Туска
2 127 37

Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки, - Туск

Туск про війну в Україні

Україна готова продовжувати воювати з Росією ще два-три роки, але побоюється, що війна затягнеться на десятиліття.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв’ю для британського Sunday Times прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що про це йому сказав президент України Володимир Зеленський.

Так, Туск зазначив, що Київ стурбований тим, яких втрат завдасть війна його населенню та економіці, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років.

Польський прем’єр наголосив, що не сумнівається, що Україна виживе як незалежна держава.

"Зараз головне питання – скільки жертв ми побачимо. Президент Зеленський сказав мені, що він сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова воювати ще два-три роки", - заявив Туск.

Що передувало

23 жовтня, у межах засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE.

Автор: 

+11
А голобородько не проговорився, скільки часу він ще збирається паскудити українцям, займаючи пост Президента?
показати весь коментар
26.10.2025 13:51 Відповісти
+10
От ідіот.....
показати весь коментар
26.10.2025 13:49 Відповісти
+4
"Давайте тільки грошики, ми ще й кілька десятків років повоюєм." - додав Зеленський.
показати весь коментар
26.10.2025 13:57 Відповісти
От ідіот.....
показати весь коментар
26.10.2025 13:49 Відповісти
Україна готова воювати ще 100 років, але потрібна мобілізація молоді та жінок, потрібно посилити спротив окупантам на фронті!
показати весь коментар
26.10.2025 14:07 Відповісти
В якій бригаді воюєш?
показати весь коментар
26.10.2025 14:20 Відповісти
Хто буде народжувати українців протягом 100років.щоб вони не закінчились?
показати весь коментар
26.10.2025 14:29 Відповісти
Туск повне гівно!
показати весь коментар
26.10.2025 13:50 Відповісти
Туск, чи Найвеличніший потужник?
показати весь коментар
26.10.2025 14:02 Відповісти
А голобородько не проговорився, скільки часу він ще збирається паскудити українцям, займаючи пост Президента?
показати весь коментар
26.10.2025 13:51 Відповісти
Допоки не повісять на каштані.Враховуючи настрої бидла,цього не трапиться,а до старості йому ще далеко.Після ЗЕ України не залишиться
показати весь коментар
26.10.2025 14:19 Відповісти
Каштан, символ столиці, спаскудити дохлою тушкою того гімна? Держак від лопати у сраку, і на скотомогильник, падлюку!
показати весь коментар
26.10.2025 14:31 Відповісти
Гавнакомандуващ у рожевих окулярах
показати весь коментар
26.10.2025 13:57 Відповісти
"Давайте тільки грошики, ми ще й кілька десятків років повоюєм." - додав Зеленський.
показати весь коментар
26.10.2025 13:57 Відповісти
А через 10 років баби іщо нарожають, от і буде знов пару років продажу безпекових послуг.
показати весь коментар
26.10.2025 14:12 Відповісти
Нігуя собі - путлєр розклав війну ше на три роки і Зеля теж
показати весь коментар
26.10.2025 13:58 Відповісти
За 2-3 роки Україна збільшить виготовлення балістичних ракет на 100500%
показати весь коментар
26.10.2025 13:58 Відповісти
Ще три роки, а там повезе свій "план перемоги" вже третьому президентові США.
показати весь коментар
26.10.2025 13:58 Відповісти
а чого б Туску не говорити за Польщу, на що готові поляки? бо американці дуже на них сподіваються
показати весь коментар
26.10.2025 14:00 Відповісти
Якщо не наведуть порядок з мобілізацією - вирішувати що далі робити будуть дядьки з рушницями, гранатами та автоматами. Час йде....
показати весь коментар
26.10.2025 14:01 Відповісти
Україна, чи Зєлєнскій? А далі що? Лягти під пуцина, яи здриснути з країни з награбованим?
показати весь коментар
26.10.2025 14:01 Відповісти
Zельца,або помножити на 0,або хай 3,14здує на 0
показати весь коментар
26.10.2025 14:04 Відповісти
Тобто в найближчі два-три роки Володя нічого міняти не збирається?
Хай все йде як йде, а там подивимося.🤔
Шикарна стратегія!!!🤬
показати весь коментар
26.10.2025 14:06 Відповісти
А де в Україні стільки населення набереться ?
показати весь коментар
26.10.2025 14:06 Відповісти
Наша влада готова воювати стільки, скільки воюється, але не заради кінцевого результату. Це не Петен, який здався, але зберіг людей. І не Гітлер, який наказував триматися до останнього, але й сам застрелився. Це як безініціативний працівник, якому сказали шось робити, ну він і робить, а чого й для чого, йому до лампочки, аби зарплату платили.
показати весь коментар
26.10.2025 14:06 Відповісти
Вояка всраний
показати весь коментар
26.10.2025 14:07 Відповісти
Украина может воевать вечно, особенно принадлежащей поддержке Запада, но при значительном усилении санкций и военной помощи Украине, вечно воевать не придётся...
показати весь коментар
26.10.2025 14:10 Відповісти
Придется. Не треба обманювати себе та інших.
показати весь коментар
26.10.2025 14:18 Відповісти
Портяникови ,Пекарі, Казаріни,Зеленські готові воювати ,роками за рахунок простих українців - їм не потрібні ніякі реформи ,зміни некомпетентних мародерів- лідОрів - зі своїх тилових диванів вони закликають українців гуртуватися і триматися поки Московія не розвалиться ... Мо за 5 років ,мо за 10 . І сумно те ,що люди вважають їх лідОрами громадської думки і моральними авторитетами ...
показати весь коментар
26.10.2025 14:11 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 14:11 Відповісти
Міндічі шурми завгоспи бакланові завгоспи будуть мародерити а воно в цей час гастролювати буде по закордонам , країна мрії нелоха
показати весь коментар
26.10.2025 14:14 Відповісти
Мимоволі спалив клоуна з його марафонним "прагненням до швидкого миру".
показати весь коментар
26.10.2025 14:14 Відповісти
Забув тільки одне, сказати про це українцям!
показати весь коментар
26.10.2025 14:15 Відповісти
А навіщо,бидло лише перед фактом ставлять.През,якого заслужив мудрий наріт
показати весь коментар
26.10.2025 14:22 Відповісти
який геройський вчинок ,згоден бути президентом ще 3 роки
показати весь коментар
26.10.2025 14:20 Відповісти
Вірю, що Зеленський може навіть 20 років воювати. А от по Україні є питання, особливо якщо в грудні ЄС замість обіцяного репараційного кредиту видасть чергову порцію вербальної підтримки та рішучого засудження агресора. Очевидно, що ЄС, у якого вистачає власних економічних проблем, не потягне фінансування все більш зростаючих витрат на війну та утримання України.
показати весь коментар
26.10.2025 14:21 Відповісти
Внутрішні проблеми звісно не цікавлять:зрадник при владі,корупція,саботаж,виїзд у країни молоді.Головне позиція ЄС і США,яка напряму залежить від того ж клована.Дивні якісь істоти живуть в Україні.
показати весь коментар
26.10.2025 14:28 Відповісти
вважаєшь що рашка з ввп $2трлн може тягнути війну а ЕС з ввп $20трлн не може?
показати весь коментар
26.10.2025 14:30 Відповісти
Воювака
Кому екс-міністр єднання Чернишов збудував такі гарні будинки? Невже аж самому...?
https://www.youtube.com/watch?v=LwgTyTxiq3E
показати весь коментар
26.10.2025 14:30 Відповісти
 
 