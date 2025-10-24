Рішення про заморожені активи РФ мають ухвалити у грудні, - Туск

Європейський Союз досі не ухвалив рішення щодо передачі Україні заморожених російських активів. Остаточне рішення планують розглянути у грудні. Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, переговори тривають, але кілька країн ще сумніваються. Найбільше вагань у Бельгії, бо саме там зберігається більша частина російських грошей.

"Бельгія боїться, що вона нестиме всю відповідальність", - заявив Туск.

Він пояснив, що Польща та інші держави ЄС хочуть створити систему спільної відповідальності, щоб зняти ці ризики. Також Туск додав, що "як завжди, Віктор Орбан проти всіх рішень щодо України".

Польський прем’єр наголосив, що Україні потрібні ці кошти для оборони та відбудови. "Ми повинні перестати лише говорити і є шанс, що так станеться", – сказав він.

Туск також підкреслив, що без цієї допомоги Україні буде дуже важко втримати оборону. Європейська рада має повернутися до цього питання на наступному саміті 11-12 грудня у Брюсселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не підтримали план ЄС щодо використання активів РФ для України, – Bloomberg

Нагадаємо, 23 жовтня саміт Європейської ради затвердив висновки щодо допомоги та підтримки України у 2026-2027 роках. Документ підтримали майже всі країни ЄС, окрім Угорщини.

Упродовж наступних двох років Євросоюз зобов'язується надавати Україні усю необхідну фінансову та військову допомогу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ