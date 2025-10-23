УКР
Лідери ЄС затвердили висновки про підтримку України. Орбан виступив проти, - ЗМІ

Орбан не підписав висновки Євроради про підтримку України

23 жовтня саміт Європейської ради затвердив висновки щодо допомоги та підтримки України у 2026-2027 роках. Документ підтримали майже всі країни ЄС, окрім Угорщини.

Про це повідомив обізнаний з ситуацією посадовець ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Про що документ

Висновки мають підтвердити відданість Євросоюзу наданню Україні упродовж наступних двох років необхідної фінансової та військової допомоги.

Так, лише Орбан не підписав відповідний документ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Християнська мораль зобов’язує Угорщину допомогти Україні укласти мир, - Орбан

"Висновки щодо України затверджені 26 державами-членами без Угорщини", - повідомив посадовець ЄС.

Зазначимо, що бойкот висновків Європейської ради щодо України з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – явище вже систематичне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна позиція ЄС щодо вступу України прописана в додатку до висновків через Угорщину, - ЗМІ

Нагадаємо, 21 жовтня лідери європейських країн оприлюднили спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

Угорщина (2557) Євросоюз (14365) допомога і підтримка (1215) Орбан Віктор (670)
+4
При народженні акушерка його не зловила і він сильно головою вдарився
23.10.2025 22:45 Відповісти
+4
Жаба невгомовна найде коса на камінь. В історію увійдеш як кацапський прихвостень і угорці будуть плювати на тебе.
23.10.2025 22:47 Відповісти
+3
А баба яга проти
23.10.2025 22:44 Відповісти
А баба яга проти
23.10.2025 22:44 Відповісти
При народженні акушерка його не зловила і він сильно головою вдарився
23.10.2025 22:45 Відповісти
Жаба невгомовна найде коса на камінь. В історію увійдеш як кацапський прихвостень і угорці будуть плювати на тебе.
23.10.2025 22:47 Відповісти
Кого із європейських лідерів повісимо першим? Орбан заслужив, звичайно, бути лідером у такій ситуації. Але справжній злодій не він. Не перший, мав наувазі. А така собі баба в штанях із погонами КГБ-ФСБ та з німецьким призвіщем. Це вона спотворила Європу. Тож заслуговує на першу гиляку.
23.10.2025 22:53 Відповісти
23.10.2025 22:56 Відповісти
орбани з уйобиками не Мадяри!
23.10.2025 22:57 Відповісти
ну геній)) 26 країн ЄС - ну якісь йолопи, а от тільки богообраній Угорщині пощастило з орбаном: ними керую геній/мільярдер/філантроп/плейбой . А 26 країн - якісь лохи, не те що успішні розумні угорці.

(товстий сарказм якщо шо)
23.10.2025 23:06 Відповісти
ой, та на що взагалі звертати увагу на орбані і сіяртів?
Це такіж пережитки майже минулого як сраний членін-сралін, ну дрібніші.
Ними повинен цікавитися суд, а не наша думка.
23.10.2025 23:08 Відповісти
Якби в європи не було б Орбана, то його все одно вигадали, бо дуже зручно все валити на нього
23.10.2025 23:17 Відповісти
мадяри чи може не бачать ,як орбан наживається на добробуті який не додає угорцям ,чи може він для них і справді барон ?...він зробив українських угорців заручниками ,не допуськає в ЄС ,і вони з цим згодні ?...
23.10.2025 23:26 Відповісти
Скоро таких ****** в ЕС станет больше за х-ловское бабло.
23.10.2025 23:28 Відповісти
Яка може бути християнська мораль у єврея Орбана?
23.10.2025 23:32 Відповісти
Навіть у найнеблагополучніших сім'ях дитину, яка йде проти родини, виставляють за двері.
23.10.2025 23:46 Відповісти
Скучили мадяри за рускім чоботом. Обриган їм может пафтаріть.
23.10.2025 23:54 Відповісти
Допомоги ще нема, а висновки вже є. Ох, цей євросоюз...
24.10.2025 00:09 Відповісти
В Дупу. Велику, з запахом Кацапії. Надіюсь пролетить на виборах. І ні Трамп, ні Пуйло не допоможуть. І так пролетів . Вже лохторату продавав переможеньку себе величного в зустрічі двох воротил в Будапешті. Обломилось.
24.10.2025 00:09 Відповісти
 
 