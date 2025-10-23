Лідери ЄС затвердили висновки про підтримку України. Орбан виступив проти, - ЗМІ
23 жовтня саміт Європейської ради затвердив висновки щодо допомоги та підтримки України у 2026-2027 роках. Документ підтримали майже всі країни ЄС, окрім Угорщини.
Про це повідомив обізнаний з ситуацією посадовець ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Про що документ
Висновки мають підтвердити відданість Євросоюзу наданню Україні упродовж наступних двох років необхідної фінансової та військової допомоги.
Так, лише Орбан не підписав відповідний документ.
"Висновки щодо України затверджені 26 державами-членами без Угорщини", - повідомив посадовець ЄС.
Зазначимо, що бойкот висновків Європейської ради щодо України з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – явище вже систематичне.
Нагадаємо, 21 жовтня лідери європейських країн оприлюднили спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.
(товстий сарказм якщо шо)
Це такіж пережитки майже минулого як сраний членін-сралін, ну дрібніші.
Ними повинен цікавитися суд, а не наша думка.