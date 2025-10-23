Основна позиція ЄС щодо вступу України прописана в додатку до висновків через Угорщину, - ЗМІ

За підсумками засідання Європейської Ради у Брюсселі основна позиція щодо України знову була відображена в додатку до висновків через позицію Угорщини.

Підтримка ЄС України

В основному документі, який очікується до ухвалення, Україні присвячено три параграфи: обмін думками з президентом Зеленським, обговорення останніх подій та повернення до питання на наступному засіданні. Додаток, що містить 18 параграфів, детально описує всі аспекти підтримки України; наразі узгоджено 17 пунктів, тоді як параграф 8 щодо "репараційної позики" із використанням заморожених російських активів залишається дискусійним.

У документі лідери ЄС вітають ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії та наголошують на необхідності координації з партнерами G7. 26 глав держав підтвердили непохитну підтримку України в її міжнародно визнаних кордонах та підкреслили готовність надавати всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку.

Засудження ЄС ударів Росії по Україні

Європейська Рада засудила ескалацію ракетних та безпілотних ударів Росії по цивільній інфраструктурі та закликала Москву до повного та негайного припинення вогню. Лідери також підтвердили внесок ЄС у мирні зусилля через "Коаліцію охочих", співпрацю з США та глобальні інформаційно-просвітницькі програми.

У додатку уточнюється військова підтримка: держави-члени мають продовжувати забезпечувати Україну ППО, боєприпасами великого калібру та іншими системами оборони, а також сприяти розвитку оборонної промисловості та інтеграції українського виробництва з європейською промисловістю.

Документ також засуджує напади Росії на енергетичний сектор України та загрозу для Запорізької АЕС, а також закликає до протидії "тіньовому флоту" Росії. Окремо ЄС засуджує підтримку РФ з боку Ірану, Білорусі та КНДР і вимагає повернення всіх незаконно депортованих українців.

Щодо процесу вступу України до ЄС, через позицію Угорщини лідери не ухвалили остаточного рішення про відкриття переговорних кластерів. В ЄС підтвердили підтримку шляху України до членства та закликали продовжити роботу над виконанням умов для відкриття кластерів відповідно до методології розширення.

