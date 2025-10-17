УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8801 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території Членство України в ЄС
594 15

Україна може стати членом ЄС навіть із частково окупованими територіями, - Європарламент

європарламент,єс

Доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер заявив, що наявність окупованих територій не завадить Україні стати членом Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вступ країни під час війни неможливий, оскільки це означало б вступ ЄС у війну, що потребує одностайного рішення. Водночас можливий вступ після початку перемир’я, навіть якщо не вся територія України буде під контролем уряду. Галер навів приклади Західної Німеччини та Кіпру, які ставали членами ЄС незважаючи на частковий контроль над територією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відновила довіру ЄС після ситуації з НАБУ і САП, але ми пильнуємо, - євродепутат Галер

"Навіть якщо у момент припинення вогню не вся Україна перебуває під контролем уряду - ніщо не заважає нам вести переговори про ваш вступ до ЄС", - підкреслив євродепутат. Він додав, що членство України буде предметом переговорів як для всієї країни, а окуповані території інтегруватимуться у ЄС після відновлення контролю.

Галер також зазначив, що перехідні періоди для інтеграції в ЄС можуть застосовуватися окремо до підконтрольних уряду територій, а пізніше - до повернених територій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Європарламент (1085) окупація (6903) членство в ЄС (1406)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Добре.Дуже добре.І членом нато одразу ж.Тільки проблема в тому що оп не хоче в єс і нато
показати весь коментар
17.10.2025 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре.Дуже добре.І членом нато одразу ж.Тільки проблема в тому що оп не хоче в єс і нато
показати весь коментар
17.10.2025 15:19 Відповісти
Ось тількі не надо перед зустріччю Трампа з лисим хворим ЧМО брехати щоб расслабити Україну

НЕ ПУСКАЙТЕ ХУТИНА В ЄС. Він має сидити у Гаазі .
показати весь коментар
17.10.2025 15:20 Відповісти
Україні потрібно бути сильною самостійною ЕВРОПЕЙСЬКОЮ країною . Тому спільнота ЄС потрібна Україні ЗАРАЗ з її законами і цінностями
Ніззя бовтатись між раєм ( ЄС) і адом( раша)
показати весь коментар
17.10.2025 15:33 Відповісти
Ось я бачу як ви російською мовою тут розумничаєте 😂😂😂😂
3,5 років війни не вистачило ДЕРЖАВНУ МОВУ ВИВЧИТИ . Соромно вам має бути
показати весь коментар
17.10.2025 15:45 Відповісти
навищо мені ії вчити, коли я ії знаю
показати весь коментар
17.10.2025 15:50 Відповісти
Ага - це як в анекдоті:
" - що ти можеш робити?
- можу копати
- а ще що можеш?
- можу не копати..."

Головне не мовчати, а розказувати що може бути.
Ви з Орбаном вже домовились?
показати весь коментар
17.10.2025 15:26 Відповісти
Да пішли ви нах зі своїм гнилим ЄС. Не розумію що нам в ньому треба.
показати весь коментар
17.10.2025 15:27 Відповісти
Це прямо звучить як насмішка про те що Україна залишиться в окупації. Мовляв ви можете сидіти в тюрмі але ми будемо вважати що ви вільні.
показати весь коментар
17.10.2025 15:32 Відповісти
Не нервуйте , це якись проросійські менеджери розпускають слухи, щоб закрити рота Україні на період зустрічі фюррера у Будапешті
Тому зараз треба кричати на весь світ - не пускайте вбивцю в ЄС чи арештуйте
Ще є варіант - ПОСАДИТИ ЙОГО ЛІТАК ДЕСЬ У ЕвропейськІЙ КРАЇНІ ТА АРЕШТУВАТИ
показати весь коментар
17.10.2025 15:38 Відповісти
Це тупа і дурна балаканина. Чистий популізм. Україна ніколи не стане членом ЄС з окупованими територіями. Це ж елементарно! Звільнення територій означатиме пряму участь у війні, а європейцям це і на фіг не потрібно... Лише після деокупації проблем зі вступом в ЄС і НАТО не буде.
показати весь коментар
17.10.2025 16:02 Відповісти
Ви можете помилятися.
показати весь коментар
17.10.2025 16:19 Відповісти
Хотілося б, але жодних притомних аргументів на користь своєї помилки не бачу.
показати весь коментар
17.10.2025 16:23 Відповісти
Україна може стати, а може і не стати. Клоуни. Коли це щастя має наступити? дата буде?
показати весь коментар
17.10.2025 16:27 Відповісти
 
 