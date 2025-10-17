Україна може стати членом ЄС навіть із частково окупованими територіями, - Європарламент

Доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер заявив, що наявність окупованих територій не завадить Україні стати членом Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вступ країни під час війни неможливий, оскільки це означало б вступ ЄС у війну, що потребує одностайного рішення. Водночас можливий вступ після початку перемир’я, навіть якщо не вся територія України буде під контролем уряду. Галер навів приклади Західної Німеччини та Кіпру, які ставали членами ЄС незважаючи на частковий контроль над територією.

"Навіть якщо у момент припинення вогню не вся Україна перебуває під контролем уряду - ніщо не заважає нам вести переговори про ваш вступ до ЄС", - підкреслив євродепутат. Він додав, що членство України буде предметом переговорів як для всієї країни, а окуповані території інтегруватимуться у ЄС після відновлення контролю.

Галер також зазначив, що перехідні періоди для інтеграції в ЄС можуть застосовуватися окремо до підконтрольних уряду територій, а пізніше - до повернених територій.

