Украина может стать членом ЕС даже с частично оккупированными территориями, - Европарламент

Докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер заявил, что наличие оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Европейского Союза.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вступление страны во время войны невозможно, поскольку это означало бы вступление ЕС в войну, что требует единогласного решения. В то же время возможно вступление после начала перемирия, даже если не вся территория Украины будет под контролем правительства. Галер привел примеры Западной Германии и Кипра, которые становились членами ЕС несмотря на частичный контроль над территорией.

"Даже если в момент прекращения огня не вся Украина находится под контролем правительства - ничто не мешает нам вести переговоры о вашем вступлении в ЕС", - подчеркнул евродепутат. Он добавил, что членство Украины будет предметом переговоров как для всей страны, а оккупированные территории будут интегрироваться в ЕС после восстановления контроля.

Галер также отметил, что переходные периоды для интеграции в ЕС могут применяться отдельно к подконтрольным правительству территориям, а позже - к возвращенным территориям.

Европарламент (1836) оккупация (10339) членство в ЕС (1165)
Добре.Дуже добре.І членом нато одразу ж.Тільки проблема в тому що оп не хоче в єс і нато
17.10.2025 15:19 Ответить
Ось тількі не надо перед зустріччю Трампа з лисим хворим ЧМО брехати щоб расслабити Україну

НЕ ПУСКАЙТЕ ХУТИНА В ЄС. Він має сидити у Гаазі .
17.10.2025 15:20 Ответить
Україні потрібно бути сильною самостійною ЕВРОПЕЙСЬКОЮ країною . Тому спільнота ЄС потрібна Україні ЗАРАЗ з її законами і цінностями
Ніззя бовтатись між раєм ( ЄС) і адом( раша)
17.10.2025 15:33 Ответить
Ось я бачу як ви російською мовою тут розумничаєте 😂😂😂😂
3,5 років війни не вистачило ДЕРЖАВНУ МОВУ ВИВЧИТИ . Соромно вам має бути
17.10.2025 15:45 Ответить
навищо мені ії вчити, коли я ії знаю
17.10.2025 15:50 Ответить
Ага - це як в анекдоті:
" - що ти можеш робити?
- можу копати
- а ще що можеш?
- можу не копати..."

Головне не мовчати, а розказувати що може бути.
Ви з Орбаном вже домовились?
17.10.2025 15:26 Ответить
Да пішли ви нах зі своїм гнилим ЄС. Не розумію що нам в ньому треба.
17.10.2025 15:27 Ответить
Це прямо звучить як насмішка про те що Україна залишиться в окупації. Мовляв ви можете сидіти в тюрмі але ми будемо вважати що ви вільні.
17.10.2025 15:32 Ответить
Не нервуйте , це якись проросійські менеджери розпускають слухи, щоб закрити рота Україні на період зустрічі фюррера у Будапешті
Тому зараз треба кричати на весь світ - не пускайте вбивцю в ЄС чи арештуйте
Ще є варіант - ПОСАДИТИ ЙОГО ЛІТАК ДЕСЬ У ЕвропейськІЙ КРАЇНІ ТА АРЕШТУВАТИ
17.10.2025 15:38 Ответить
Це тупа і дурна балаканина. Чистий популізм. Україна ніколи не стане членом ЄС з окупованими територіями. Це ж елементарно! Звільнення територій означатиме пряму участь у війні, а європейцям це і на фіг не потрібно... Лише після деокупації проблем зі вступом в ЄС і НАТО не буде.
17.10.2025 16:02 Ответить
Ви можете помилятися.
17.10.2025 16:19 Ответить
Хотілося б, але жодних притомних аргументів на користь своєї помилки не бачу.
17.10.2025 16:23 Ответить
 
 