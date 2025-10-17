Украина может стать членом ЕС даже с частично оккупированными территориями, - Европарламент

Докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер заявил, что наличие оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Европейского Союза.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вступление страны во время войны невозможно, поскольку это означало бы вступление ЕС в войну, что требует единогласного решения. В то же время возможно вступление после начала перемирия, даже если не вся территория Украины будет под контролем правительства. Галер привел примеры Западной Германии и Кипра, которые становились членами ЕС несмотря на частичный контроль над территорией.

"Даже если в момент прекращения огня не вся Украина находится под контролем правительства - ничто не мешает нам вести переговоры о вашем вступлении в ЕС", - подчеркнул евродепутат. Он добавил, что членство Украины будет предметом переговоров как для всей страны, а оккупированные территории будут интегрироваться в ЕС после восстановления контроля.

Галер также отметил, что переходные периоды для интеграции в ЕС могут применяться отдельно к подконтрольным правительству территориям, а позже - к возвращенным территориям.

