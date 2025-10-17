Украина может стать членом ЕС даже с частично оккупированными территориями, - Европарламент
Докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер заявил, что наличие оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Европейского Союза.
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вступление страны во время войны невозможно, поскольку это означало бы вступление ЕС в войну, что требует единогласного решения. В то же время возможно вступление после начала перемирия, даже если не вся территория Украины будет под контролем правительства. Галер привел примеры Западной Германии и Кипра, которые становились членами ЕС несмотря на частичный контроль над территорией.
"Даже если в момент прекращения огня не вся Украина находится под контролем правительства - ничто не мешает нам вести переговоры о вашем вступлении в ЕС", - подчеркнул евродепутат. Он добавил, что членство Украины будет предметом переговоров как для всей страны, а оккупированные территории будут интегрироваться в ЕС после восстановления контроля.
Галер также отметил, что переходные периоды для интеграции в ЕС могут применяться отдельно к подконтрольным правительству территориям, а позже - к возвращенным территориям.
НЕ ПУСКАЙТЕ ХУТИНА В ЄС. Він має сидити у Гаазі .
Ніззя бовтатись між раєм ( ЄС) і адом( раша)
3,5 років війни не вистачило ДЕРЖАВНУ МОВУ ВИВЧИТИ . Соромно вам має бути
" - що ти можеш робити?
- можу копати
- а ще що можеш?
- можу не копати..."
Головне не мовчати, а розказувати що може бути.
Ви з Орбаном вже домовились?
Тому зараз треба кричати на весь світ - не пускайте вбивцю в ЄС чи арештуйте
Ще є варіант - ПОСАДИТИ ЙОГО ЛІТАК ДЕСЬ У ЕвропейськІЙ КРАЇНІ ТА АРЕШТУВАТИ