Украина восстановила доверие ЕС после ситуации с НАБУ и САП, но мы бдительны, - евродепутат Галер

Украине удалось восстановить доверие Евросоюза после попытки ликвидировать независимость НАБУ и САП.

Об этом сообщил докладчик Европарламента по вопросам Украины Михаэль Галер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он считает, что вопрос относительно ситуации с НАБУ и САП закрыт.

"Но поверьте: мы не теряем бдительности относительно дальнейших событий. Мы всегда будем внимательно наблюдать. ... Поэтому сейчас доверие восстановлено, но теперь мы точно не будем давать карт-бланш", - сказал европарламентарий.

Также, отметил Галер, ЕС остаются бдительными, в частности, относительно конкурсов на важные должности.

"И мы продолжим это делать после формального открытия первого кластера", - подытожил он.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

