Україна відновила довіру ЄС після ситуації з НАБУ і САП, але ми пильнуємо, - євродепутат Галер

Україні вдалося відновити довіру Євросоюзу після спроби ліквідувати незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомив доповідач Європарламенту з питань України Міхаель Галер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він вважає, що питання щодо ситуації з НАБУ і САП закрито.

"Але повірте: ми не втрачаємо пильності щодо подальших подій. Ми завжди будемо уважно спостерігати. ... Тож наразі довіра відновлена, але тепер ми точно не будемо давати карт-бланш", - сказав європарламентар.

Також, зауважив Галер, ЄС залишаються пильними, зокрема, щодо конкурсів на важливі посади.

"І ми продовжимо це робити після формального відкриття першого кластера", - підсумував він.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

