Словаччина не гальмуватиме членство України в ЄС, - Фіцо після зустрічі зі Свириденко

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не перешкоджатиме членству України в Європейський Союз та готова поділитися досвідом євроінтеграції.

Про це він сказав за результатами спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дуже чітко і відкрито говорили про санкційні пакети. Пані прем'єрка (Юлія Свириденко - ред.) отримала від мене всю необхідну інформацію, яку вона потребувала. Ми говорили про наші розбіжності. Хоч ми поважаємо волю українських людей і України щодо їхнього членства в НАТО, з іншого боку, ми чітко і твердо кажемо "так" європейським амбіціям України, що стосується членства в Європейському Союзі. Тут ми готові поділитися всім нашим досвідом", - заявив Фіцо.

Він наголосив, що Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС.

"Якщо ми кажемо "ні", то ми це "ні" кажемо щиро, якщо ми кажемо "так" – то ми кажемо це щиро", - додав словацький прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України в Євросоюз посилить співробітництво між країнами, - Фіцо