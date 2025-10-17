УКР
Словаччина не гальмуватиме членство України в ЄС, - Фіцо після зустрічі зі Свириденко

Фіцо: Словаччина не проти вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не перешкоджатиме членству України в Європейський Союз та готова поділитися досвідом євроінтеграції.

Про це він сказав  за результатами спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дуже чітко і відкрито говорили про санкційні пакети. Пані прем'єрка (Юлія Свириденко - ред.) отримала від мене всю необхідну інформацію, яку вона потребувала. Ми говорили про наші розбіжності. Хоч ми поважаємо волю українських людей і України щодо їхнього членства в НАТО, з іншого боку, ми чітко і твердо кажемо "так" європейським амбіціям України, що стосується членства в Європейському Союзі. Тут ми готові поділитися всім нашим досвідом", - заявив Фіцо.

Він наголосив, що Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС.

"Якщо ми кажемо "ні", то ми це "ні" кажемо щиро, якщо ми кажемо "так" – то ми кажемо це щиро", - додав словацький прем'єр.

Словаччина (1229) членство в ЄС (1406) Фіцо Роберт (270) Свириденко Юлія (532)
Словатчина это хорошо. Интересно, что Вы в Штатах наездили? Тишина, и никаких мега новин?
17.10.2025 16:09 Відповісти
і що цікаво!!!!!
ні дебілка свириденка! ні циган фіцо, не будуть в той час ні де!!!
а, попіздєть, то вчитесь у трампа та зе!гундоса!!!
17.10.2025 16:14 Відповісти
Шо сі стало з Сіярто?
17.10.2025 16:01 Відповісти
Все скажут ДА зная что Венгрия скажет НЕТ
17.10.2025 16:04 Відповісти
саме так
17.10.2025 16:14 Відповісти
Хтось із українців у тверезому розумі доручив би Фіцо захищати свої інтереси? Ну, можливо хтось доручив би, адже є недієздатні люди, які не усвідомлюють, коли вони діють собі на шкоду.
17.10.2025 16:06 Відповісти
17.10.2025 16:09 Відповісти
Вже вказівки отримали,
17.10.2025 16:12 Відповісти
Нехай робить письмову заяву нотаріально завірену . А то Фігаро тут- Фігаро там
17.10.2025 16:14 Відповісти
і що цікаво!!!!!
ні дебілка свириденка! ні циган фіцо, не будуть в той час ні де!!!
а, попіздєть, то вчитесь у трампа та зе!гундоса!!!
17.10.2025 16:14 Відповісти
Ще не вечір, подивимося.
17.10.2025 16:27 Відповісти
Да насрати на заяви Фріца. Воно буде казати все що завгодно аби Україна не била по рашистських нафтопроводах. Нам же важливіше деокупувати Украхну а не слухати брехливі заяви **************
17.10.2025 16:36 Відповісти
Чиїми руками? Людей ніхто не збирається сюди присилати.
Жінкині, котрі нічого нікому не винні, вже давно на повну влаштовують своє щасливе життя закордоном
"Українки масово виходять заміж за поляків: зафіксована рекордна кількість таких шлюбів", - Польське радіо.
17.10.2025 16:43 Відповісти
 
 