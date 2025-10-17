УКР
Вступ України до ЄС
Вступ України в Євросоюз посилить співробітництво між країнами, - Фіцо

Фіцо розкритикував школяра, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина підтримує вступ України в Європейський Союз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Фіцо сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю, 17 жовтня.

"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: щодо цього ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС – підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", – сказав він.

Прем’єр-міністр Словаччини підкреслив, що після вступу України до Європейського Союзу співробітництво між Києвом і Братиславою "буде ще більш інтенсивним, ніж зараз".

Водночас він зазначив, що серед країн є різні позиції щодо членства України в НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина підтримує зустріч Трампа та Путіна в Будапешті, готові допомогти Угорщині в організації, - Фіцо

Україна (6280) Євросоюз (14321) Фіцо Роберт (270)
"Фраєр" здав назад...". Цікаво - на який "мозоль" йому "наступили"?
17.10.2025 13:25 Відповісти
Шо його вкусило?
17.10.2025 13:22 Відповісти
Знову переобувся цей мудило
17.10.2025 13:24 Відповісти
Шо його вкусило?
17.10.2025 13:22 Відповісти
"Фраєр" здав назад...". Цікаво - на який "мозоль" йому "наступили"?
17.10.2025 13:25 Відповісти
Отож. Цікаво.
17.10.2025 13:26 Відповісти
Напевно гроші від ЄС і є мозолем!!!
17.10.2025 15:03 Відповісти
Знову переобувся цей мудило
17.10.2025 13:24 Відповісти
Бо хочить тРАМПА в дупу поціловати оффлайн
17.10.2025 13:25 Відповісти
Хтось дав по яйцях - шось за нашого яйцеклада Резнікова не чути
17.10.2025 13:30 Відповісти
Надеюсь это не сладкая морковка которой поручили Фицо помахать, перед тем как подсунуть горький хрен по итогам переговоров
17.10.2025 13:40 Відповісти
Фіцо зараз не вистачає працівників у Словаччині, приходиться запрошувати мигрантів із Кавказу і середньої Азії . У СЛОВАЧЧИНІ зʼявилися КРИМИНАЛ . Словаки незадоволені. Фіцо зрозумів, що українці надійніше.
17.10.2025 13:43 Відповісти
Але нафтопровід дружба треба ШВИДКО зруйнувати , до зустрічі вбивці хутина з Трампом
17.10.2025 13:44 Відповісти
А чё случилось?
17.10.2025 13:43 Відповісти
Та закалєбали вже. Шлюха дідькова.
17.10.2025 13:45 Відповісти
скоро путін буде в Будапешті, не в Гаазі, як нам торочили, а в Будапешті, на території ЄС. Це заперечення реального злочину росії. Це вирок розпіареним західним цінностям. Це слабкість Заходу.
Про те, коли Україна буде в ЄС ніхто не говорить. Дати нема, а путіну уже дату призначили, варто йому було лише подзвонити Трампу і весь Захід і НАТО лягли. Рух України в ЄС уже триває більш як десятиліття. Ні Болгарія, ні Румунія, ні Словаччина, ні Польща, ні Чехія так довго не йшли в ЄС і НАТО. Їх просто взяли туди за короткий період часу, практично оптом, хоча там багато-що не відповідало тим вимогам ЄС і НАТО.
Все у Заходу так гарно на словах і так хреново на ділі, що аж гидко.
17.10.2025 14:00 Відповісти
Підтримую
17.10.2025 14:07 Відповісти
А що це хФаца у дуб *******?) чи у лижі озувся??
17.10.2025 14:02 Відповісти
Так, що коїться?!
Хто це???
17.10.2025 14:17 Відповісти
А шо случілось?
17.10.2025 14:21 Відповісти
 
 