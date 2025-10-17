Вступ України в Євросоюз посилить співробітництво між країнами, - Фіцо

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина підтримує вступ України в Європейський Союз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Фіцо сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю, 17 жовтня.

"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: щодо цього ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС – підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", – сказав він.

Прем’єр-міністр Словаччини підкреслив, що після вступу України до Європейського Союзу співробітництво між Києвом і Братиславою "буде ще більш інтенсивним, ніж зараз".

Водночас він зазначив, що серед країн є різні позиції щодо членства України в НАТО.

