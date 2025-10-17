Вступ України в Євросоюз посилить співробітництво між країнами, - Фіцо
Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина підтримує вступ України в Європейський Союз.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Фіцо сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю, 17 жовтня.
"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: щодо цього ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС – підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", – сказав він.
Прем’єр-міністр Словаччини підкреслив, що після вступу України до Європейського Союзу співробітництво між Києвом і Братиславою "буде ще більш інтенсивним, ніж зараз".
Водночас він зазначив, що серед країн є різні позиції щодо членства України в НАТО.
Про те, коли Україна буде в ЄС ніхто не говорить. Дати нема, а путіну уже дату призначили, варто йому було лише подзвонити Трампу і весь Захід і НАТО лягли. Рух України в ЄС уже триває більш як десятиліття. Ні Болгарія, ні Румунія, ні Словаччина, ні Польща, ні Чехія так довго не йшли в ЄС і НАТО. Їх просто взяли туди за короткий період часу, практично оптом, хоча там багато-що не відповідало тим вимогам ЄС і НАТО.
Все у Заходу так гарно на словах і так хреново на ділі, що аж гидко.
Хто це???