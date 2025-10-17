Словаччина підтримує зустріч Трампа та Путіна в Будапешті, готові допомогти Угорщині в організації, - Фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримує проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна в Угорщині.

Про це він заявив під час спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, передає Цензор.НЕТ.

Так, він вітає інформацію про зустріч Дональда Трампа та Путіна в Будапешті.

"Вважаю, така інформація стала для багатьох людей шоком. ... Я можу зрозуміти, чому буде така зустріч і чому конкретно в Будапешті. Від імені уряду Словацької Республіки хочу сказати, що ми максимально підтримуємо цю зустріч", - зазначив Фіцо.

За його словами, уряд Словаччини пропонує будь-яку допомогу партнерам в Угорщині, щоб організувати такий саміт.

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

