УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
636 24

Словаччина підтримує зустріч Трампа та Путіна в Будапешті, готові допомогти Угорщині в організації, - Фіцо

Фіцо підтримав зустріч Трампа та Путіна в Будапешті

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримує проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна в Угорщині.

Про це він заявив під час спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, передає Цензор.НЕТ.

Так, він вітає інформацію про зустріч Дональда Трампа та Путіна в Будапешті.

"Вважаю, така інформація стала для багатьох людей шоком. ... Я  можу зрозуміти, чому буде така зустріч і чому конкретно в Будапешті. Від імені уряду Словацької Республіки хочу сказати, що ми максимально підтримуємо цю зустріч", - зазначив Фіцо.

За його словами, уряд Словаччини пропонує будь-яку допомогу партнерам в Угорщині, щоб організувати такий саміт.

Читайте: Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч з Путіним в Угорщині, - Axios

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Угорщина (2536) путін володимир (24937) Фіцо Роберт (270) Трамп Дональд (7375)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Фіца їдь бо є можливість полизати дупу обом.
показати весь коментар
17.10.2025 12:33 Відповісти
+3
Мадяр, добій той нафтопровід Дружба, щоб товариши перестали дружити
показати весь коментар
17.10.2025 12:32 Відповісти
+2
черговий Будапештський "ГАМНОРАНДУМ"
показати весь коментар
17.10.2025 12:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мадяр, добій той нафтопровід Дружба, щоб товариши перестали дружити
показати весь коментар
17.10.2025 12:32 Відповісти
чим допомогти? потримати *уй Орбана?
показати весь коментар
17.10.2025 12:32 Відповісти
Фіца їдь бо є можливість полизати дупу обом.
показати весь коментар
17.10.2025 12:33 Відповісти
Запахло "меморандумом"
показати весь коментар
17.10.2025 12:34 Відповісти
Мухи злітаються на..."повидло".
показати весь коментар
17.10.2025 12:39 Відповісти
Вся кацапська мразота хоче зібратись в Будапешті. Ще Бульбофюрера, каДирова і Кон Чен Ина запросіть щоб всі тварі тримали і душили Зеленського. На місті Зеленського я б відмовився від цього шабашу
показати весь коментар
17.10.2025 12:35 Відповісти
Потрібно ще раз знищити нафтопровід дружба щоб ************* не були такі борзі
показати весь коментар
17.10.2025 12:38 Відповісти
А фламинго долетит?
показати весь коментар
17.10.2025 12:36 Відповісти
«…красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление…»(с)
показати весь коментар
17.10.2025 12:36 Відповісти
черговий Будапештський "ГАМНОРАНДУМ"
показати весь коментар
17.10.2025 12:37 Відповісти
Форма одежды помощников, из состава премьер министров, мелких европейских стран - Белый верх, черный низ, черная бабочка... фартушок и поднос) можно на руку полотенце накинуть, как в кацапии принято у "половых!.
показати весь коментар
17.10.2025 12:37 Відповісти
ще у когось є сумніви, що фіца/пєлєгріні, орбан/сійярто готові надати зелене світло кориту ***** та постелити червону доріжку світовому упирю?
чи то потрібні "методички фсби" для цього?
показати весь коментар
17.10.2025 12:38 Відповісти
можно ще лукашенка позвати на допомогу організації зустрічі.
показати весь коментар
17.10.2025 12:43 Відповісти
Трамп в Будапеште
показати весь коментар
17.10.2025 12:48 Відповісти
РОСИЙСЬКИЙ ФАШИЗМ ЛІЗЕ У ЄС
показати весь коментар
17.10.2025 12:50 Відповісти
Фіцу аж не терпиться вилизати гівновалізу *****...
показати весь коментар
17.10.2025 12:50 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 12:52 Відповісти
А в Україні ці гниди вбивали свиней корів коней. Це виродки - нема чого їм марати землю ЄС
показати весь коментар
17.10.2025 12:53 Відповісти
Потрібно заблукавши й шахед!
показати весь коментар
17.10.2025 12:57 Відповісти
В чергу...До Трампової задниці!!! "Помагальники хрєнові."
показати весь коментар
17.10.2025 13:02 Відповісти
шафки растяфкались
показати весь коментар
17.10.2025 13:11 Відповісти
З такими помічниками як фіцо і вороги не потрібні. Помічник, блін...
показати весь коментар
17.10.2025 13:18 Відповісти
На*уй!
показати весь коментар
17.10.2025 13:24 Відповісти
 
 