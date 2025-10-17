Словакия поддерживает встречу Трампа и Путина в Будапеште, готова помочь Венгрии в организации, - Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо поддерживает проведение встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина в Венгрии.

Об этом он заявил во время совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, передает Цензор.НЕТ.

Так, он приветствует информацию о встрече Дональда Трампа и Путина в Будапеште.

"Считаю, такая информация стала для многих людей шоком. ... Я могу понять, почему будет такая встреча и почему конкретно в Будапеште. От имени правительства Словацкой Республики хочу сказать, что мы максимально поддерживаем эту встречу", - отметил Фицо.

По его словам, правительство Словакии предлагает любую помощь партнерам в Венгрии, чтобы организовать такой саммит.

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуации на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

