Новости Встреча Трампа и Путина
602 23

Словакия поддерживает встречу Трампа и Путина в Будапеште, готова помочь Венгрии в организации, - Фицо

Фицо поддержал встречу Трампа и Путина в Будапеште

Премьер Словакии Роберт Фицо поддерживает проведение встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина в Венгрии.

Об этом он заявил во время совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, передает Цензор.НЕТ.

Так, он приветствует информацию о встрече Дональда Трампа и Путина в Будапеште.

"Считаю, такая информация стала для многих людей шоком. ... Я могу понять, почему будет такая встреча и почему конкретно в Будапеште. От имени правительства Словацкой Республики хочу сказать, что мы максимально поддерживаем эту встречу", - отметил Фицо.

По его словам, правительство Словакии предлагает любую помощь партнерам в Венгрии, чтобы организовать такой саммит.

Читайте: Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии, - Axios

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуации на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

+6
Фіца їдь бо є можливість полизати дупу обом.
17.10.2025 12:33 Ответить
+4
Мадяр, добій той нафтопровід Дружба, щоб товариши перестали дружити
17.10.2025 12:32 Ответить
+3
черговий Будапештський "ГАМНОРАНДУМ"
17.10.2025 12:37 Ответить
Мадяр, добій той нафтопровід Дружба, щоб товариши перестали дружити
17.10.2025 12:32 Ответить
чим допомогти? потримати *уй Орбана?
17.10.2025 12:32 Ответить
Фіца їдь бо є можливість полизати дупу обом.
17.10.2025 12:33 Ответить
Запахло "меморандумом"
17.10.2025 12:34 Ответить
Мухи злітаються на..."повидло".
17.10.2025 12:39 Ответить
Вся кацапська мразота хоче зібратись в Будапешті. Ще Бульбофюрера, каДирова і Кон Чен Ина запросіть щоб всі тварі тримали і душили Зеленського. На місті Зеленського я б відмовився від цього шабашу
17.10.2025 12:35 Ответить
Потрібно ще раз знищити нафтопровід дружба щоб ************* не були такі борзі
17.10.2025 12:38 Ответить
А фламинго долетит?
17.10.2025 12:36 Ответить
«…красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление…»(с)
17.10.2025 12:36 Ответить
черговий Будапештський "ГАМНОРАНДУМ"
17.10.2025 12:37 Ответить
Форма одежды помощников, из состава премьер министров, мелких европейских стран - Белый верх, черный низ, черная бабочка... фартушок и поднос) можно на руку полотенце накинуть, как в кацапии принято у "половых!.
17.10.2025 12:37 Ответить
ще у когось є сумніви, що фіца/пєлєгріні, орбан/сійярто готові надати зелене світло кориту ***** та постелити червону доріжку світовому упирю?
чи то потрібні "методички фсби" для цього?
17.10.2025 12:38 Ответить
можно ще лукашенка позвати на допомогу організації зустрічі.
17.10.2025 12:43 Ответить
Трамп в Будапеште
17.10.2025 12:48 Ответить
РОСИЙСЬКИЙ ФАШИЗМ ЛІЗЕ У ЄС
17.10.2025 12:50 Ответить
Фіцу аж не терпиться вилизати гівновалізу *****...
17.10.2025 12:50 Ответить
17.10.2025 12:52 Ответить
А в Україні ці гниди вбивали свиней корів коней. Це виродки - нема чого їм марати землю ЄС
17.10.2025 12:53 Ответить
Потрібно заблукавши й шахед!
17.10.2025 12:57 Ответить
В чергу...До Трампової задниці!!! "Помагальники хрєнові."
17.10.2025 13:02 Ответить
шафки растяфкались
17.10.2025 13:11 Ответить
З такими помічниками як фіцо і вороги не потрібні. Помічник, блін...
17.10.2025 13:18 Ответить
 
 