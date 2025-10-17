РУС
Вступление Украины в Евросоюз усилит сотрудничество между странами, - Фицо

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фицо сказал на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций в пятницу, 17 октября.

"Приоритетом является трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины: по этому поводу мы никогда ничего другого не говорили. Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее в Евросоюзе, то мы также считаем, что то, что вы будете в ЕС - поддержит стабильность в регионе и придаст новые импульсы для наших двусторонних отношений", - сказал он.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что после вступления Украины в Европейский Союз сотрудничество между Киевом и Братиславой "будет еще более интенсивным, чем сейчас".

В то же время он отметил, что среди стран есть разные позиции относительно членства Украины в НАТО.

Украина (45160) Евросоюз (17710) Фицо Роберт (242)
+7
"Фраєр" здав назад...". Цікаво - на який "мозоль" йому "наступили"?
17.10.2025 13:25 Ответить
+4
Шо його вкусило?
17.10.2025 13:22 Ответить
+2
Знову переобувся цей мудило
17.10.2025 13:24 Ответить
Бо хочить тРАМПА в дупу поціловати оффлайн
17.10.2025 13:25 Ответить
Хтось дав по яйцях - шось за нашого яйцеклада Резнікова не чути
17.10.2025 13:30 Ответить
Надеюсь это не сладкая морковка которой поручили Фицо помахать, перед тем как подсунуть горький хрен по итогам переговоров
17.10.2025 13:40 Ответить
Фіцо зараз не вистачає працівників у Словаччині, приходиться запрошувати мигрантів із Кавказу і середньої Азії . У СЛОВАЧЧИНІ зʼявилися КРИМИНАЛ . Словаки незадоволені. Фіцо зрозумів, що українці надійніше.
17.10.2025 13:43 Ответить
Але нафтопровід дружба треба ШВИДКО зруйнувати , до зустрічі вбивці хутина з Трампом
17.10.2025 13:44 Ответить
А чё случилось?
17.10.2025 13:43 Ответить
Та закалєбали вже. Шлюха дідькова.
17.10.2025 13:45 Ответить
скоро путін буде в Будапешті, не в Гаазі, як нам торочили, а в Будапешті, на території ЄС. Це заперечення реального злочину росії. Це вирок розпіареним західним цінностям. Це слабкість Заходу.
Про те, коли Україна буде в ЄС ніхто не говорить. Дати нема, а путіну уже дату призначили, варто йому було лише подзвонити Трампу і весь Захід і НАТО лягли. Рух України в ЄС уже триває більш як десятиліття. Ні Болгарія, ні Румунія, ні Словаччина, ні Польща, ні Чехія так довго не йшли в ЄС і НАТО. Їх просто взяли туди за короткий період часу, практично оптом, хоча там багато-що не відповідало тим вимогам ЄС і НАТО.
Все у Заходу так гарно на словах і так хреново на ділі, що аж гидко.
17.10.2025 14:00 Ответить
Підтримую
17.10.2025 14:07 Ответить
А що це хФаца у дуб *******?) чи у лижі озувся??
17.10.2025 14:02 Ответить
Так, що коїться?!
Хто це???
17.10.2025 14:17 Ответить
А шо случілось?
17.10.2025 14:21 Ответить
 
 