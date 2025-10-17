Вступление Украины в Евросоюз усилит сотрудничество между странами, - Фицо
Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фицо сказал на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций в пятницу, 17 октября.
"Приоритетом является трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины: по этому поводу мы никогда ничего другого не говорили. Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее в Евросоюзе, то мы также считаем, что то, что вы будете в ЕС - поддержит стабильность в регионе и придаст новые импульсы для наших двусторонних отношений", - сказал он.
Премьер-министр Словакии подчеркнул, что после вступления Украины в Европейский Союз сотрудничество между Киевом и Братиславой "будет еще более интенсивным, чем сейчас".
В то же время он отметил, что среди стран есть разные позиции относительно членства Украины в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про те, коли Україна буде в ЄС ніхто не говорить. Дати нема, а путіну уже дату призначили, варто йому було лише подзвонити Трампу і весь Захід і НАТО лягли. Рух України в ЄС уже триває більш як десятиліття. Ні Болгарія, ні Румунія, ні Словаччина, ні Польща, ні Чехія так довго не йшли в ЄС і НАТО. Їх просто взяли туди за короткий період часу, практично оптом, хоча там багато-що не відповідало тим вимогам ЄС і НАТО.
Все у Заходу так гарно на словах і так хреново на ділі, що аж гидко.
Хто це???