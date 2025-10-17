Вступление Украины в Евросоюз усилит сотрудничество между странами, - Фицо

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фицо сказал на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций в пятницу, 17 октября.

"Приоритетом является трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины: по этому поводу мы никогда ничего другого не говорили. Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее в Евросоюзе, то мы также считаем, что то, что вы будете в ЕС - поддержит стабильность в регионе и придаст новые импульсы для наших двусторонних отношений", - сказал он.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что после вступления Украины в Европейский Союз сотрудничество между Киевом и Братиславой "будет еще более интенсивным, чем сейчас".

В то же время он отметил, что среди стран есть разные позиции относительно членства Украины в НАТО.

