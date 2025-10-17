Словакия не будет тормозить членство Украины в ЕС, - Фицо после встречи со Свириденко

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет препятствовать членству Украины в Европейском Союзе и готова поделиться опытом евроинтеграции.

Об этом он сказал по результатам совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы очень четко и открыто говорили о санкционных пакетах. Госпожа премьер (Юлия Свириденко - ред.) получила от меня всю необходимую информацию, в которой она нуждалась. Мы говорили о наших разногласиях. Хотя мы уважаем волю украинских людей и Украины относительно их членства в НАТО, с другой стороны, мы четко и твердо говорим "да" европейским амбициям Украины, что касается членства в Европейском Союзе. Здесь мы готовы поделиться всем нашим опытом", - заявил Фицо.

Он подчеркнул, что Словакия не будет той страной, которая будет тормозить членство Украины в ЕС.

"Если мы говорим "нет", то мы это "нет" говорим искренне, если мы говорим "да" - то мы говорим это искренне", - добавил словацкий премьер.

