Словакия не будет тормозить членство Украины в ЕС, - Фицо после встречи со Свириденко

Фицо: Словакия не против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет препятствовать членству Украины в Европейском Союзе и готова поделиться опытом евроинтеграции.

Об этом он сказал по результатам совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы очень четко и открыто говорили о санкционных пакетах. Госпожа премьер (Юлия Свириденко - ред.) получила от меня всю необходимую информацию, в которой она нуждалась. Мы говорили о наших разногласиях. Хотя мы уважаем волю украинских людей и Украины относительно их членства в НАТО, с другой стороны, мы четко и твердо говорим "да" европейским амбициям Украины, что касается членства в Европейском Союзе. Здесь мы готовы поделиться всем нашим опытом", - заявил Фицо.

Он подчеркнул, что Словакия не будет той страной, которая будет тормозить членство Украины в ЕС.

"Если мы говорим "нет", то мы это "нет" говорим искренне, если мы говорим "да" - то мы говорим это искренне", - добавил словацкий премьер.

Шо сі стало з Сіярто?
17.10.2025 16:01 Ответить
Все скажут ДА зная что Венгрия скажет НЕТ
17.10.2025 16:04 Ответить
саме так
17.10.2025 16:14 Ответить
Хтось із українців у тверезому розумі доручив би Фіцо захищати свої інтереси? Ну, можливо хтось доручив би, адже є недієздатні люди, які не усвідомлюють, коли вони діють собі на шкоду.
17.10.2025 16:06 Ответить
Словатчина это хорошо. Интересно, что Вы в Штатах наездили? Тишина, и никаких мега новин?
17.10.2025 16:09 Ответить
А може свириденко гарно попросила орбана,так би мовити - переконливо попросила? Ну а шо, чого тільки не зробиш в пориві патріотизму? (Жарт, жарт, жарт!!!!!)

17.10.2025 16:11 Ответить
Вже вказівки отримали,
17.10.2025 16:12 Ответить
Нехай робить письмову заяву нотаріально завірену . А то Фігаро тут- Фігаро там
17.10.2025 16:14 Ответить
і що цікаво!!!!!
ні дебілка свириденка! ні циган фіцо, не будуть в той час ні де!!!
а, попіздєть, то вчитесь у трампа та зе!гундоса!!!
17.10.2025 16:14 Ответить
 
 