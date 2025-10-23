Основная позиция ЕС относительно вступления Украины прописана в приложении к выводам из-за Венгрии, - СМИ

По итогам заседания Европейского Совета в Брюсселе основная позиция по Украине снова была отражена в приложении к выводам из-за позиции Венгрии.

Поддержка ЕС Украины

В основном документе, который ожидается к принятию, Украине посвящено три параграфа: обмен мнениями с президентом Зеленским, обсуждение последних событий и возвращение к вопросу на следующем заседании. Приложение, содержащее 18 параграфов, подробно описывает все аспекты поддержки Украины; пока согласовано 17 пунктов, тогда как параграф 8 относительно "репарационного займа" с использованием замороженных российских активов остается дискуссионным.

В документе лидеры ЕС приветствуют принятие 19-го пакета санкций против России и подчеркивают необходимость координации с партнерами G7. 26 глав государств подтвердили непоколебимую поддержку Украины в ее международно признанных границах и подчеркнули готовность оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку.

Осуждение ЕС ударов России по Украине

Европейский Совет осудил эскалацию ракетных и беспилотных ударов России по гражданской инфраструктуре и призвал Москву к полному и немедленному прекращению огня. Лидеры также подтвердили вклад ЕС в мирные усилия через "Коалицию желающих", сотрудничество с США и глобальные информационно-просветительские программы.

В приложении уточняется военная поддержка: государства-члены должны продолжать обеспечивать Украину ПВО, боеприпасами крупного калибра и другими системами обороны, а также способствовать развитию оборонной промышленности и интеграции украинского производства с европейской промышленностью.

Документ также осуждает нападения России на энергетический сектор Украины и угрозу для Запорожской АЭС, а также призывает к противодействию "теневому флоту" России. Отдельно ЕС осуждает поддержку РФ со стороны Ирана, Беларуси и КНДР и требует возвращения всех незаконно депортированных украинцев.

Что касается процесса вступления Украины в ЕС, то из-за позиции Венгрии лидеры не приняли окончательного решения об открытии переговорных кластеров. В ЕС подтвердили поддержку пути Украины к членству и призвали продолжить работу над выполнением условий для открытия кластеров в соответствии с методологией расширения.

