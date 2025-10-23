Християнська мораль зобов’язує Угорщину допомогти Україні укласти мир, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував підтримку України Євросоюзом і заявив, що Будапешт виступає "на боці миру".
Про це він заявив під час виступу з нагоди початку Угорської революції 1956 року, цитує угорське видання Index, передає Цензор.НЕТ.
Критика ЄС
У промові перед учасниками так званого Маршу миру Орбан стверджував, що війна в Україні "могла б уже закінчитися", якби ЄС не перешкоджав "мирній місії" президента США Дональда Трампа.
"Ми стоїмо на боці миру, але це не наша війна. Вона блокує розвиток Європи й угорської економіки", - каже він.
Прем'єр Угорщини також звинуватив Брюссель у "неконтрольному потоці грошей" в Україну, заявивши, що натомість "Європа отримує лише закриті заводи".
Про вступ України в ЄС
Окрему частину виступу він присвятив Україні, назвавши її "не самостійною державою" та згадавши про "погане ставлення українців до угорської меншини".
"Українці поводилися з угорцями погано, але християнська мораль вимагає допомогти їм укласти мир. Ми — єдина країна, де можна реалізувати мир, і ми готові це зробити", - вважає Орбан.
Угорський міністр також заявив, що Угорщина не підтримує вступ України до НАТО чи ЄС, а натомість виступає за "асоційований статус", який би пов’язував Київ із Євросоюзом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бетономконфетами не заткне.
Во тварь.. Он, наверное, и в 43-м предложил бы заключить мир с Гитлером: "Хватит жертв, остановимся на теперешних границах и заключим мир, закончим, наконец, эту войну"..
"Миротворец" хренов, пропутинец..
Звісно ж, без санкції ООН.
Ne légy már ribanc, baszd meg magad!