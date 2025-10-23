УКР
Християнська мораль зобов’язує Угорщину допомогти Україні укласти мир, - Орбан

орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував підтримку України Євросоюзом і заявив, що Будапешт виступає "на боці миру".

Про це він заявив під час виступу з нагоди початку Угорської революції 1956 року, цитує угорське видання Index, передає Цензор.НЕТ.

Критика ЄС

У промові перед учасниками так званого Маршу миру Орбан стверджував, що війна в Україні "могла б уже закінчитися", якби ЄС не перешкоджав "мирній місії" президента США Дональда Трампа.

"Ми стоїмо на боці миру, але це не наша війна. Вона блокує розвиток Європи й угорської економіки", - каже він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан пропустить обговорення України на саміті ЄС, його інтереси представить Фіцо, - ЗМІ

Прем'єр Угорщини також звинуватив Брюссель у "неконтрольному потоці грошей" в Україну, заявивши, що натомість "Європа отримує лише закриті заводи".

Про вступ України в ЄС

Окрему частину виступу він присвятив Україні, назвавши її "не самостійною державою" та згадавши про "погане ставлення українців до угорської меншини".

"Українці поводилися з угорцями погано, але християнська мораль вимагає допомогти їм укласти мир. Ми — єдина країна, де можна реалізувати мир, і ми готові це зробити", - вважає Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС відповіло на заяви Орбана про те, що українська розвідка "проникла" у смартфони угорців: Абсурдність звинувачень зростає

Угорський міністр також заявив, що Угорщина не підтримує вступ України до НАТО чи ЄС, а натомість виступає за "асоційований статус", який би пов’язував Київ із Євросоюзом.

Топ коментарі
+20
Яка гидота та брехлива жаба цей орбан.
23.10.2025 22:17 Відповісти
+20
"Трьохрубльова повія" заговорила про "християнську мораль"...
23.10.2025 22:18 Відповісти
+12
Хреста на тобі немає - кайся!
23.10.2025 22:16 Відповісти
Пора зупиняти «Дружбу».
23.10.2025 22:18 Відповісти
...сто плюсів !!!!!!!!!!!!!!
23.10.2025 22:31 Відповісти
Приєднуюсь!
23.10.2025 23:33 Відповісти
А про те, чим закінчилася "угорська революція 1956 року" - і ким саме закінчилася - він нічого не сказав?
23.10.2025 22:19 Відповісти
A mozhet ievo ded bil kalobarant , i on hochit povtorit ? 🤔
23.10.2025 22:23 Відповісти
МорАліст йо,,біковий,)
23.10.2025 22:22 Відповісти
вот черт.. ніяк не угомониться..дуже скоро тобі кірдик...з твоїм хазяіном
23.10.2025 22:23 Відповісти
Краща допомога- як найшвидше сконати
23.10.2025 22:28 Відповісти
Цинічний подонок
23.10.2025 22:28 Відповісти
Чорт заговорив про християнську мораль)
23.10.2025 22:33 Відповісти
Ця промова Орбана про християнську мораль схожа на промову у недільній церкві староі шльондри про чисте кохання, любов та вірність.....
23.10.2025 22:41 Відповісти
Бісять наші посли, МЗС..кожна падаль може гавкати..й ніхто, цим падлам ротяку бетоном конфетами не заткне.
23.10.2025 22:46 Відповісти
Важае себе християнським національним консерватором. Консерва ще та.
23.10.2025 22:47 Відповісти
Ох ти йо, нев'їбенний пастор християнства з'явився, прям меССія якайсь
23.10.2025 23:04 Відповісти
Надо обратить к Орбану в годовщину революции 1956 года и пожелать освободиться от российского влияния..
23.10.2025 23:05 Відповісти
Пусть он этим покажет свою христианскую мораль.
23.10.2025 23:14 Відповісти
Дайте цій жабі вже по лобі кувалдою заради миру.
23.10.2025 23:08 Відповісти
Re: "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал поддержку Украины Евросоюзом и заявил, что Будапешт выступает "на стороне мира".
Во тварь.. Он, наверное, и в 43-м предложил бы заключить мир с Гитлером: "Хватит жертв, остановимся на теперешних границах и заключим мир, закончим, наконец, эту войну"..
"Миротворец" хренов, пропутинец..
23.10.2025 23:12 Відповісти
А яка віра була у аборигенів півдня уралу та поволжжя звідки прийшли ******* угорці вигнавши в гори корінних людей з території ******** угорщини?
23.10.2025 23:16 Відповісти
Кнур ....портянка кгб...
23.10.2025 23:24 Відповісти
А тим часом трумп, якому з таким завзяттям лиже дупу сціярторбан, майже готовий вторгнутися до Венесуели.

Звісно ж, без санкції ООН.
23.10.2025 23:29 Відповісти
З одним угорцем тепер точно українці будуть поводитись погано і не просто поводитись погано, а гамселити всім, що під руку попаде (ногами теж добре), і в хвіст, і в гриву при першій нагоді.
24.10.2025 00:04 Відповісти
Іди ти орбан *****! Християнська моральна потвора.
Ne légy már ribanc, baszd meg magad!
24.10.2025 00:05 Відповісти
 
 