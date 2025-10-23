Христианская мораль обязывает Венгрию помочь Украине заключить мир, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал поддержку Украины Евросоюзом и заявил, что Будапешт выступает "на стороне мира".

Об этом он заявил во время выступления по случаю начала Венгерской революции 1956 года, цитирует венгерское издание Index, передает Цензор.НЕТ.

Критика ЕС

В речи перед участниками так называемого Марша мира Орбан утверждал, что война в Украине "могла бы уже закончиться", если бы ЕС не препятствовал "мирной миссии" президента США Дональда Трампа.

"Мы стоим на стороне мира, но это не наша война. Она блокирует развитие Европы и венгерской экономики", - говорит он.

Премьер Венгрии также обвинил Брюссель в "неконтролируемом потоке денег" в Украину, заявив, что взамен "Европа получает только закрытые заводы".

О вступлении Украины в ЕС

Отдельную часть выступления он посвятил Украине, назвав ее "не самостоятельным государством" и упомянув о "плохом отношении украинцев к венгерскому меньшинству".

"Украинцы вели себя с венграми плохо, но христианская мораль требует помочь им заключить мир. Мы - единственная страна, где можно реализовать мир, и мы готовы это сделать", - считает Орбан.

Венгерский министр также заявил, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС, а вместо этого выступает за "ассоциированный статус", который бы связывал Киев с Евросоюзом.

