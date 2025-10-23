РУС
Христианская мораль обязывает Венгрию помочь Украине заключить мир, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал поддержку Украины Евросоюзом и заявил, что Будапешт выступает "на стороне мира".

Об этом он заявил во время выступления по случаю начала Венгерской революции 1956 года, цитирует венгерское издание Index, передает Цензор.НЕТ.

Критика ЕС

В речи перед участниками так называемого Марша мира Орбан утверждал, что война в Украине "могла бы уже закончиться", если бы ЕС не препятствовал "мирной миссии" президента США Дональда Трампа.

"Мы стоим на стороне мира, но это не наша война. Она блокирует развитие Европы и венгерской экономики", - говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан пропустит обсуждение Украины на саммите ЕС, его интересы представит Фицо, - СМИ

Премьер Венгрии также обвинил Брюссель в "неконтролируемом потоке денег" в Украину, заявив, что взамен "Европа получает только закрытые заводы".

О вступлении Украины в ЕС

Отдельную часть выступления он посвятил Украине, назвав ее "не самостоятельным государством" и упомянув о "плохом отношении украинцев к венгерскому меньшинству".

"Украинцы вели себя с венграми плохо, но христианская мораль требует помочь им заключить мир. Мы - единственная страна, где можно реализовать мир, и мы готовы это сделать", - считает Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД ответил на заявления Орбана о том, что украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров: Абсурдность обвинений растет

Венгерский министр также заявил, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС, а вместо этого выступает за "ассоциированный статус", который бы связывал Киев с Евросоюзом.

+10
Яка гидота та брехлива жаба цей орбан.
23.10.2025 22:17
23.10.2025 22:17 Ответить
+10
"Трьохрубльова повія" заговорила про "християнську мораль"...
23.10.2025 22:18
23.10.2025 22:18 Ответить
+5
Хреста на тобі немає - кайся!
23.10.2025 22:16
23.10.2025 22:16 Ответить
Хреста на тобі немає - кайся!
23.10.2025 22:16
23.10.2025 22:16 Ответить
Яка гидота та брехлива жаба цей орбан.
23.10.2025 22:17
23.10.2025 22:17 Ответить
Пора зупиняти «Дружбу».
23.10.2025 22:18
23.10.2025 22:18 Ответить
"Трьохрубльова повія" заговорила про "християнську мораль"...
23.10.2025 22:18
23.10.2025 22:18 Ответить
...сто плюсів !!!!!!!!!!!!!!
23.10.2025 22:31
23.10.2025 22:31 Ответить
А про те, чим закінчилася "угорська революція 1956 року" - і ким саме закінчилася - він нічого не сказав?
23.10.2025 22:19
23.10.2025 22:19 Ответить
A mozhet ievo ded bil kalobarant , i on hochit povtorit ? 🤔
23.10.2025 22:23
23.10.2025 22:23 Ответить
МорАліст йо,,біковий,)
23.10.2025 22:22
23.10.2025 22:22 Ответить
вот черт.. ніяк не угомониться..дуже скоро тобі кірдик...з твоїм хазяіном
23.10.2025 22:23
23.10.2025 22:23 Ответить
Краща допомога- як найшвидше сконати
23.10.2025 22:28
23.10.2025 22:28 Ответить
Цинічний подонок
23.10.2025 22:28
23.10.2025 22:28 Ответить
Чорт заговорив про християнську мораль)
23.10.2025 22:33
23.10.2025 22:33 Ответить
Ця промова Орбана про християнську мораль схожа на промову у недільній церкві староі шльондри про чисте кохання, любов та вірність.....
23.10.2025 22:41
23.10.2025 22:41 Ответить
Бісять наші посли, МЗС..кожна падаль може гавкати..й ніхто, цим падлам ротяку бетоном конфетами не заткне.
23.10.2025 22:46
23.10.2025 22:46 Ответить
Важае себе християнським національним консерватором. Консерва ще та.
23.10.2025 22:47
23.10.2025 22:47 Ответить
Ох ти йо, нев'їбенний пастор християнства з'явився, прям меССія якайсь
23.10.2025 23:04
23.10.2025 23:04 Ответить
 
 