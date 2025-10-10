МИД ответило на заявления Орбана о том, что украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров: Абсурдность обвинений растет

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Соответствующий комментарий озвучил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-брифинга, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Тихий отметил, что обвинения Орбана безосновательны и являются частью нагнетания антиукраинской истерии.

"Эти обвинения стали постоянными, а их абсурдность только растет. Нам очень жаль, что правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана нагнетает антиукраинскую истерию, которая лишена каких-либо оснований",- сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская разведка якобы получила доступ к смартфонам венгров через оппозиционную партию "Тиса".

