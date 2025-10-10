РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
МИД ответило на заявления Орбана о том, что украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров: Абсурдность обвинений растет

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Соответствующий комментарий озвучил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-брифинга, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Тихий отметил, что обвинения Орбана безосновательны и являются частью нагнетания антиукраинской истерии.

"Эти обвинения стали постоянными, а их абсурдность только растет. Нам очень жаль, что правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана нагнетает антиукраинскую истерию, которая лишена каких-либо оснований",- сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская разведка якобы получила доступ к смартфонам венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Читайте также: Орбан: Украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров

МИД (7129) разведка (4235) Орбан Виктор (563)
Топ комментарии
А в чому проблема? Нехай викинуть смартфони і не прикидаються цивілізованими!
10.10.2025 22:28 Ответить
Віті Орбану давно вже пора лікуватись. Електрострумом. На стілці.
10.10.2025 22:26 Ответить
Пропали угорці - як бульки на воді
10.10.2025 22:28 Ответить
МЗС відповіло? А може краще, щоб командувач кібер сил? По темі....
10.10.2025 22:24 Ответить
Це диверсія нашої влади проти Порошенка. Щоб він більше не отримував гроші від уряду Угорщини.
10.10.2025 22:26 Ответить
А Украінська розвідка в мосх Орбана не проникла ще?? Бо мені здаеться,що цюцюрник московського Х..ла проник в дупу Орбана і там застряг назавжди,заподіяв Вітьку психолигічну травму
10.10.2025 22:28 Ответить
А що ви хотіли? Вони з рашою дружать.
10.10.2025 22:48 Ответить
Китайцы понимающе крутят у виска. Их каждую неделю обвиняют в планетарном заговоре.
10.10.2025 22:49 Ответить
Это хитрожопый наезд на венгерскую оппозицию.
10.10.2025 23:18 Ответить
Скажіть, навіщо ви орбану підигруєте реагуючі на його висери? Ви, що в нашому МЗС , не маєте здорового глузду і таким чином піарите цю слизьку жабу?
Візьміть його і його посіпак у вічний бан-ігнор, і воно захлитеся власною слиззю.
10.10.2025 23:26 Ответить
 
 