Орбан: Украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская разведка якобы получила доступ к смартфонам венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Орбана государственному радио.

Венгерский премьер утверждает, что украинские спецслужбы "проникли в общественную жизнь и политику", предоставляя технологическую помощь своим союзникам в Венгрии.

"Когда-то мы говорили: "Россияне уже в кладовке", теперь должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого!" - заявил Орбан.

Вероятно, его слова связаны с публикацией издания Index, которое сообщило, что украинская компания PettersonApps могла участвовать в создании приложения партии "Тиса". В материале отмечалось, что в результате утечки в сеть попали данные 18 тысяч пользователей.

В партии "Тиса" отрицали причастность иностранных разработчиков, заявив, что приложение создали венгерские специалисты. Там также подтвердили, что в утечке базы действительно есть часть их данных, однако источник их происхождения неизвестен.

