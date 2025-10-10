РУС
Орбан: Украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров

Орбан сравнил войну в Украине с Афганистаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская разведка якобы получила доступ к смартфонам венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Орбана государственному радио.

Венгерский премьер утверждает, что украинские спецслужбы "проникли в общественную жизнь и политику", предоставляя технологическую помощь своим союзникам в Венгрии.

"Когда-то мы говорили: "Россияне уже в кладовке", теперь должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого!" - заявил Орбан.

Вероятно, его слова связаны с публикацией издания Index, которое сообщило, что украинская компания PettersonApps могла участвовать в создании приложения партии "Тиса". В материале отмечалось, что в результате утечки в сеть попали данные 18 тысяч пользователей.

В партии "Тиса" отрицали причастность иностранных разработчиков, заявив, что приложение создали венгерские специалисты. Там также подтвердили, что в утечке базы действительно есть часть их данных, однако источник их происхождения неизвестен.

Венгрия (2173) разведка (4233) Орбан Виктор (563)
+10
Угу. І в кальсони йому теж українська розвідка насерла...
10.10.2025 14:52 Ответить
+9
Судячи з фото - вони навіть Орбану в його 21 вже проникли ...
10.10.2025 14:57 Ответить
+5
Версія чичеріной, про те, що у кацапів на смартфонах раптово співає Сердючка, а потім телефони вибухають, мені більше подобається...
орбан, так тобі гроші ніхто не дасть...
10.10.2025 15:01 Ответить
кричи "Украинцы идут!!!" и выпрыгивай в окно, хряк вонючий.
10.10.2025 14:55 Ответить
не треба недооцінювати!
у грузії виграли вибори експлуатуючи українську тему!
10.10.2025 14:56 Ответить
нуне виграли, а підкріпили фальсифікацію
10.10.2025 15:08 Ответить
Зняли з язика
10.10.2025 15:18 Ответить
а шо, цей чурбан теж у смартфони всих мадьяр примусив "дію" проінстальовати? то хто їм дохтур! ))
10.10.2025 14:58 Ответить
а інопланетяни викрали мозок орбана для дослідів)
10.10.2025 14:58 Ответить
но установили что мозг состоит из говна и отправили его на удобрения
10.10.2025 14:59 Ответить
ну, майже так, вони встановили що в ньому живе бацила рашизму і відправили на утилізацію небезпечних відходів.
10.10.2025 15:06 Ответить
Наслідки вживання орбаном, бєрьозавага соку з мякіттю, з радной говєні, стали очевидними і Угорцям??
10.10.2025 15:02 Ответить
хехе, а маленьких угорців незабаром будуть лякати не крупушом а українським мадяром)
10.10.2025 15:02 Ответить
Ця "орбаноїдна" жаба вже давно перетворилася на угорського х#йла.
10.10.2025 15:03 Ответить
А у *********** бошку не проникнула?
10.10.2025 16:09 Ответить
Це справжня паранойя. Вона таки проникла у голову Орбана. Це підтвердить будь-який психіатр.
10.10.2025 15:07 Ответить
воно хворе.
10.10.2025 15:13 Ответить
То вони ще під шпалери незаглядували!
Там у нас військова база...
10.10.2025 15:17 Ответить
Ще не забувайте про бойових голубів-розвідників, комарів ГУР та пса патрона.
10.10.2025 15:23 Ответить
Радуйтесь, шо не в пейджеры).
10.10.2025 15:26 Ответить
А чого коштує видача угорських паспортів в Закарпатті?
10.10.2025 15:27 Ответить
Вішайся!
10.10.2025 15:28 Ответить
Як ця рептилія в біса надоїла !!!
10.10.2025 15:30 Ответить
вимкни мобілки
10.10.2025 15:52 Ответить
как уже эта кремлевская ************ надоела своим жабьим ипальником и своим нытьем!
10.10.2025 15:53 Ответить
а в анальний отвір йому нічого не проникло?
10.10.2025 16:08 Ответить
 
 