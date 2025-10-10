Орбан: Украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская разведка якобы получила доступ к смартфонам венгров через оппозиционную партию "Тиса".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Орбана государственному радио.
Венгерский премьер утверждает, что украинские спецслужбы "проникли в общественную жизнь и политику", предоставляя технологическую помощь своим союзникам в Венгрии.
"Когда-то мы говорили: "Россияне уже в кладовке", теперь должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого!" - заявил Орбан.
Вероятно, его слова связаны с публикацией издания Index, которое сообщило, что украинская компания PettersonApps могла участвовать в создании приложения партии "Тиса". В материале отмечалось, что в результате утечки в сеть попали данные 18 тысяч пользователей.
В партии "Тиса" отрицали причастность иностранных разработчиков, заявив, что приложение создали венгерские специалисты. Там также подтвердили, что в утечке базы действительно есть часть их данных, однако источник их происхождения неизвестен.
у грузії виграли вибори експлуатуючи українську тему!
орбан, так тобі гроші ніхто не дасть...
Там у нас військова база...