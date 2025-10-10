УКР
Заблоковані на Лимаському напрямку окупанти:" Я за#бался... Уже два месяца здесь. Ни сил, ни мочи нет". ВIДЕО

Розвідка 63-ої окремої механізованої бригади ЗСУ перехопила радіоперемовини групи російських військових, які вже кілька місяців залишаються заблокованими в одному із сіл на Лиманському напрямку.

Як передали українські військові, окупанти опинилися у пастці — без змоги просунутися вперед чи відступити. Українські дрони контролюють шляхи відходу, а підкріплення з боку противника немає, повідомляє Цензор.НЕТ.

Із розмови стає зрозуміло, що в укритті перебуває кілька бійців, один із них контужений, решта виснажені, бракує навіть базових речей,- харчів та сил.

"Він зараз встав і знову впав, на ліжко, розумієш?" — каже один із росіян, скаржачись на відсутність цукру для чаю.

Командир намагається змусити підлеглих діяти: "Якщо ви ще так будете сидіти, ви там усі й залишитесь у цьому бліндажі".

Та окупанти не наважуються виходити: "Братан, ти мені пропонуєш зараз просто взяти й піти? Давай я зараз вийду і піду — ну і що буде?" — відповідає один із них.

За словами військових 63-ї бригади, такі ситуації — не поодинокі. Більшість російських підрозділів, які намагаються штурмувати Торське й Зарічне, опиняються у подібній безвиході.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові відмовляються виходити на позиції через поранення, - перехоплення ГУР. АУДIО

армія рф (19013) розвідка (3930) перехоплення (367) 63 ОМБр (129)
- Казах, казах, прийом!
- Казаха нема, мы его сьели!
- А Удмурт где?
- Доедаем! Пришлите чаю и сахару, он старый и сухой, а запить нечем!
10.10.2025 15:05 Відповісти
Дарма вони це виклали ... хто там був - зрозуміє
10.10.2025 15:06 Відповісти
поясніть
10.10.2025 15:15 Відповісти
В чому справа? Відправ їм чаю з сахаром!
10.10.2025 15:19 Відповісти
жалко алкашів до нестями
так жалко, що аж хочеться вгамселити по тих беззубих
і скінчаться їхні муки.
10.10.2025 15:07 Відповісти
Брат Митька помирает, ухи чаю с сахаром просит...
