Заблоковані на Лимаському напрямку окупанти:" Я за#бался... Уже два месяца здесь. Ни сил, ни мочи нет". ВIДЕО
Розвідка 63-ої окремої механізованої бригади ЗСУ перехопила радіоперемовини групи російських військових, які вже кілька місяців залишаються заблокованими в одному із сіл на Лиманському напрямку.
Як передали українські військові, окупанти опинилися у пастці — без змоги просунутися вперед чи відступити. Українські дрони контролюють шляхи відходу, а підкріплення з боку противника немає, повідомляє Цензор.НЕТ.
Із розмови стає зрозуміло, що в укритті перебуває кілька бійців, один із них контужений, решта виснажені, бракує навіть базових речей,- харчів та сил.
"Він зараз встав і знову впав, на ліжко, розумієш?" — каже один із росіян, скаржачись на відсутність цукру для чаю.
Командир намагається змусити підлеглих діяти: "Якщо ви ще так будете сидіти, ви там усі й залишитесь у цьому бліндажі".
Та окупанти не наважуються виходити: "Братан, ти мені пропонуєш зараз просто взяти й піти? Давай я зараз вийду і піду — ну і що буде?" — відповідає один із них.
За словами військових 63-ї бригади, такі ситуації — не поодинокі. Більшість російських підрозділів, які намагаються штурмувати Торське й Зарічне, опиняються у подібній безвиході.
- Казаха нема, мы его сьели!
- А Удмурт где?
- Доедаем! Пришлите чаю и сахару, он старый и сухой, а запить нечем!
так жалко, що аж хочеться вгамселити по тих беззубих
і скінчаться їхні муки.
ухичаю с сахаром просит...