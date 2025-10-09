Російські військові відмовляються виходити на позиції через поранення, - перехоплення ГУР. АУДIО
У радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, група російських військовослужбовців відмовляється виходити на бойові позиції через поранення та неналежне медичне забезпечення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони, яке публікує перехоплення розмови окупантів.
"Ну мы вдвоем, бл#дь, втроем, считай, глухие — у нас два уха на троих, #баный рот. У меня рука вообще не рабочая, нах#й", - жаліється росіянин.
Скарги на стан здоров’я не переконують старшого начальника — він наполягає, щоб підлеглі вийшли на позиції.
"Двойка ваша, нах#й, #бана, и друзья, бл#дь, с которой вы, нах#й, поубегали, бл#дь, должны находиться! Что вы съ#бались, что они съ#бали, нах#й! Я всё сказал: давай, нах#й, вещички — и п#здуем на точки, которые я обозначил", ― наказує командир.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не розуміють ,
за що вони прийшли здихати в Украіну !
Адже москальню ніхто не чіпав і не нападав !!