Российские военные отказываются выходить на позиции из-за ранений, - перехват ГУР. АУДИО

В радиоперехвате, добытом украинской разведкой, группа российских военнослужащих отказывается выходить на боевые позиции из-за ранений и ненадлежащего медицинского обеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны, которое публикует перехват разговора оккупантов.

"Ну мы вдвоем, бл#дь, втроем, считай, глухие - у нас два уха на троих, еб#ный рот. У меня рука вообще не рабочая, нах#й", - жалуется россиянин.

Жалобы на состояние здоровья не убеждают старшего начальника - он настаивает, чтобы подчиненные вышли на позиции.

"Двойка ваша, нах#й, еб#на, и друзья, бл#дь, с которой вы, нах#й, поубегали, бл#дь, должны находиться! Что вы съ#бались, что они съ#бались, нах#й! Я все сказал: давай, нах#й, вещички - и п#здуем на точки, которые я обозначил", - приказывает командир.

Внимание! Ненормативная лексика!

Кацапи повністю пришелепкуваті , так як взагалі
не розуміють ,
за що вони прийшли здихати в Украіну !
Адже москальню ніхто не чіпав і не нападав !!
показать весь комментарий
09.10.2025 16:09 Ответить
У них с рождения вавка в голове все остальные ранения то уже мелочи...
показать весь комментарий
09.10.2025 16:13 Ответить
Подобные новости ни к чему давно стали, пусть хоть с куполов вниз прыгают или друг друга жрут. Вот новость на сегодня и здесь на форуме ---- в районе 4 населенных пунктов кацапня продвинулась вперёд! И так каждый день и давно.
показать весь комментарий
09.10.2025 16:54 Ответить
 
 