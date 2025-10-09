Российские военные отказываются выходить на позиции из-за ранений, - перехват ГУР. АУДИО

В радиоперехвате, добытом украинской разведкой, группа российских военнослужащих отказывается выходить на боевые позиции из-за ранений и ненадлежащего медицинского обеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны, которое публикует перехват разговора оккупантов.

"Ну мы вдвоем, бл#дь, втроем, считай, глухие - у нас два уха на троих, еб#ный рот. У меня рука вообще не рабочая, нах#й", - жалуется россиянин.

Жалобы на состояние здоровья не убеждают старшего начальника - он настаивает, чтобы подчиненные вышли на позиции.

"Двойка ваша, нах#й, еб#на, и друзья, бл#дь, с которой вы, нах#й, поубегали, бл#дь, должны находиться! Что вы съ#бались, что они съ#бались, нах#й! Я все сказал: давай, нах#й, вещички - и п#здуем на точки, которые я обозначил", - приказывает командир.

