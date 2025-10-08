УКР
Понад 170 українських культурних цінностей викрали росіяни з окупованих територій, - ГУР

Росіяни викрали 178 культурних цінностей з окупованих територій

Російські загарбники викрали 178 цінностей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Повний перелік оприлюднено на сайті War&Sanctions.

Що викрали окупанти?

Йдеться про понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму - на об’єктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського, городище Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі".

Також загарбники вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Кам’яна Могила" до музею "Херсонес Таврійський" під виглядом "тимчасової виставки" "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили" у 2023 році.

Таким чином росіяни, привласнюючи українську культуру та історію, намагаються стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію.

А скільки добра та культурних цінностей за цей час вивезли смарагдові фламіндічі?
08.10.2025 09:12
янукович декілька камазів вивіз.
08.10.2025 09:30
ЗЕмразів не цікавлять культурні цінності, їх цікавить прібарахлітся і відпетлять.
08.10.2025 09:18
 
 