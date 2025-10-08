РУС
Оккупированные территории - Крым и Донбасс РФ похищает культурные ценности
495 4

Более 170 украинских культурных ценностей похитили россияне с оккупированных территорий, - ГУР

Россияне похитили 178 культурных ценностей с оккупированных территорий

Российские захватчики похитили 178 ценностей на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Полный перечень обнародован на сайте War&Sanctions.

Что похитили оккупанты?

Речь идет о более чем 140 артефактах с незаконных археологических раскопок в Крыму - на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического, городище Кадыковское (римский лагерь) и памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи".

Также захватчики вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в музей "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки" "Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы" в 2023 году.

Таким образом россияне, присваивая украинскую культуру и историю, пытаются стереть украинскую национальную идентичность, легализовать агрессию и оккупацию.

А скільки добра та культурних цінностей за цей час вивезли смарагдові фламіндічі?
08.10.2025 09:12 Ответить
янукович декілька камазів вивіз.
08.10.2025 09:30 Ответить
ЗЕмразів не цікавлять культурні цінності, їх цікавить прібарахлітся і відпетлять.
08.10.2025 09:18 Ответить
 
 