Более 170 украинских культурных ценностей похитили россияне с оккупированных территорий, - ГУР

Российские захватчики похитили 178 ценностей на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Полный перечень обнародован на сайте War&Sanctions.

Что похитили оккупанты?

Речь идет о более чем 140 артефактах с незаконных археологических раскопок в Крыму - на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического, городище Кадыковское (римский лагерь) и памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи".

Также захватчики вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в музей "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки" "Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы" в 2023 году.

Таким образом россияне, присваивая украинскую культуру и историю, пытаются стереть украинскую национальную идентичность, легализовать агрессию и оккупацию.

