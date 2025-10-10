Разведка перехватила переговоры заблокированных россиян на Лиманском направлении. ВИДЕО

Разведка 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ перехватила радиопереговоры группы российских военных, которые уже несколько месяцев остаются заблокированными в одном из сел на Лиманском направлении.

Как передали украинские военные, оккупанты оказались в ловушке - без возможности продвинуться вперед или отступить. Украинские дроны контролируют пути отхода, а подкрепления со стороны противника нет, сообщает Цензор.НЕТ.

Из разговора становится понятно, что в укрытии находится несколько бойцов, один из них контужен, остальные истощены, не хватает даже базовых вещей - продуктов и сил.

"Он сейчас встал и снова упал, на кровать, понимаешь?" - говорит один из россиян, жалуясь на отсутствие сахара для чая.

Командир пытается заставить подчиненных действовать: "Если вы еще так будете сидеть, вы там все и останетесь в этом блиндаже".

Но оккупанты не решаются выходить: "Братан, ты мне предлагаешь сейчас просто взять и уйти? Давай я сейчас выйду и пойду - ну и что будет?" - отвечает один из них.

По словам военных 63-й бригады, такие ситуации - не единичные. Большинство российских подразделений, которые пытаются штурмовать Торское и Заречное, оказываются в подобном тупике.

