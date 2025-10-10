РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9450 посетителей онлайн
Новости Видео
2 775 8

Разведка перехватила переговоры заблокированных россиян на Лиманском направлении. ВИДЕО

Разведка 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ перехватила радиопереговоры группы российских военных, которые уже несколько месяцев остаются заблокированными в одном из сел на Лиманском направлении.

Как передали украинские военные, оккупанты оказались в ловушке - без возможности продвинуться вперед или отступить. Украинские дроны контролируют пути отхода, а подкрепления со стороны противника нет, сообщает Цензор.НЕТ.

Из разговора становится понятно, что в укрытии находится несколько бойцов, один из них контужен, остальные истощены, не хватает даже базовых вещей - продуктов и сил.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Он сейчас встал и снова упал, на кровать, понимаешь?" - говорит один из россиян, жалуясь на отсутствие сахара для чая.

Командир пытается заставить подчиненных действовать: "Если вы еще так будете сидеть, вы там все и останетесь в этом блиндаже".

Но оккупанты не решаются выходить: "Братан, ты мне предлагаешь сейчас просто взять и уйти? Давай я сейчас выйду и пойду - ну и что будет?" - отвечает один из них.

По словам военных 63-й бригады, такие ситуации - не единичные. Большинство российских подразделений, которые пытаются штурмовать Торское и Заречное, оказываются в подобном тупике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские военные отказываются выходить на позиции из-за ранений, - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (20855) разведка (4233) перехват (357) 63 ОМБр (129)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Казах, казах, прийом!
- Казаха нема, мы его сьели!
- А Удмурт где?
- Доедаем! Пришлите чаю и сахару, он старый и сухой, а запить нечем!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:05 Ответить
Дарма вони це виклали ... хто там був - зрозуміє
показать весь комментарий
10.10.2025 15:06 Ответить
поясніть
показать весь комментарий
10.10.2025 15:15 Ответить
Багато треба пояснювати , боюсь - можуть не вірно зрозуміти ...
показать весь комментарий
10.10.2025 15:22 Ответить
В чому справа? Відправ їм чаю з сахаром!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:19 Ответить
жалко алкашів до нестями
так жалко, що аж хочеться вгамселити по тих беззубих
і скінчаться їхні муки.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:07 Ответить
Брат Митька помирает, ухи чаю с сахаром просит...
показать весь комментарий
10.10.2025 15:12 Ответить
шоб посцяти міг, бо мочі нет.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:01 Ответить
 
 