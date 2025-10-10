Разведка перехватила переговоры заблокированных россиян на Лиманском направлении. ВИДЕО
Разведка 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ перехватила радиопереговоры группы российских военных, которые уже несколько месяцев остаются заблокированными в одном из сел на Лиманском направлении.
Как передали украинские военные, оккупанты оказались в ловушке - без возможности продвинуться вперед или отступить. Украинские дроны контролируют пути отхода, а подкрепления со стороны противника нет, сообщает Цензор.НЕТ.
Из разговора становится понятно, что в укрытии находится несколько бойцов, один из них контужен, остальные истощены, не хватает даже базовых вещей - продуктов и сил.
"Он сейчас встал и снова упал, на кровать, понимаешь?" - говорит один из россиян, жалуясь на отсутствие сахара для чая.
Командир пытается заставить подчиненных действовать: "Если вы еще так будете сидеть, вы там все и останетесь в этом блиндаже".
Но оккупанты не решаются выходить: "Братан, ты мне предлагаешь сейчас просто взять и уйти? Давай я сейчас выйду и пойду - ну и что будет?" - отвечает один из них.
По словам военных 63-й бригады, такие ситуации - не единичные. Большинство российских подразделений, которые пытаются штурмовать Торское и Заречное, оказываются в подобном тупике.
- Казаха нема, мы его сьели!
- А Удмурт где?
- Доедаем! Пришлите чаю и сахару, он старый и сухой, а запить нечем!
так жалко, що аж хочеться вгамселити по тих беззубих
і скінчаться їхні муки.
ухичаю с сахаром просит...