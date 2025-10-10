УКР
Орбан: Українська розвідка "проникла" у смартфони угорців

Орбан порівняв війну в Україні з Афганістаном

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська розвідка нібито отримала доступ до смартфонів угорців через опозиційну партію "Тиса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Орбана державному радіо.

Угорський прем’єр стверджує, що українські спецслужби "проникли в суспільне життя і політику", надаючи технологічну допомогу своїм союзникам в Угорщині.

"Колись ми казали: "Росіяни вже в коморі", тепер мусимо сказати: "Українці вже у вашому смартфоні". Ми не дозволимо цього!" - заявив Орбан.

Ймовірно, його слова пов’язані з публікацією видання Index, яке повідомило, що українська компанія PettersonApps могла брати участь у створенні застосунку партії "Тиса". У матеріалі зазначалося, що внаслідок витоку в мережу потрапили дані 18 тисяч користувачів.

У партії "Тиса" заперечили причетність іноземних розробників, заявивши, що застосунок створили угорські фахівці. Там також підтвердили, що у витеклій базі дійсно є частина їхніх даних, однак джерело їх походження невідоме.

+2
Судячи з фото - вони навіть Орбану в його 21 вже проникли ...
10.10.2025 14:57 Відповісти
+1
Угу. І в кальсони йому теж українська розвідка насерла...
10.10.2025 14:52 Відповісти
+1
а інопланетяни викрали мозок орбана для дослідів)
10.10.2025 14:58 Відповісти
кричи "Украинцы идут!!!" и выпрыгивай в окно, хряк вонючий.
показати весь коментар
10.10.2025 14:55 Відповісти
не треба недооцінювати!
у грузії виграли вибори експлуатуючи українську тему!
показати весь коментар
10.10.2025 14:56 Відповісти
нуне виграли, а підкріпили фальсифікацію
показати весь коментар
10.10.2025 15:08 Відповісти
Зняли з язика
показати весь коментар
10.10.2025 15:18 Відповісти
а шо, цей чурбан теж у смартфони всих мадьяр примусив "дію" проінстальовати? то хто їм дохтур! ))
показати весь коментар
10.10.2025 14:58 Відповісти
но установили что мозг состоит из говна и отправили его на удобрения
показати весь коментар
10.10.2025 14:59 Відповісти
ну, майже так, вони встановили що в ньому живе бацила рашизму і відправили на утилізацію небезпечних відходів.
показати весь коментар
10.10.2025 15:06 Відповісти
Версія чичеріной, про те, що у кацапів на смартфонах раптово співає Сердючка, а потім телефони вибухають, мені більше подобається...
орбан, так тобі гроші ніхто не дасть...
показати весь коментар
10.10.2025 15:01 Відповісти
Наслідки вживання орбаном, бєрьозавага соку з мякіттю, з радной говєні, стали очевидними і Угорцям??
показати весь коментар
10.10.2025 15:02 Відповісти
хехе, а маленьких угорців незабаром будуть лякати не крупушом а українським мадяром)
показати весь коментар
10.10.2025 15:02 Відповісти
Ця "орбаноїдна" жаба вже давно перетворилася на угорського х#йла.
показати весь коментар
10.10.2025 15:03 Відповісти
А у *********** боку не проникнула?
показати весь коментар
10.10.2025 15:07 Відповісти
Це справжня паранойя. Вона таки проникла у голову Орбана. Це підтвердить будь-який психіатр.
показати весь коментар
10.10.2025 15:07 Відповісти
воно хворе.
показати весь коментар
10.10.2025 15:13 Відповісти
То вони ще під шпалери незаглядували!
Там у нас військова база...
показати весь коментар
10.10.2025 15:17 Відповісти
 
 