Орбан: Українська розвідка "проникла" у смартфони угорців

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська розвідка нібито отримала доступ до смартфонів угорців через опозиційну партію "Тиса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Орбана державному радіо.

Угорський прем’єр стверджує, що українські спецслужби "проникли в суспільне життя і політику", надаючи технологічну допомогу своїм союзникам в Угорщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка перехопила переговори заблокованих росіян на Лиманському напрямку. ВIДЕО

"Колись ми казали: "Росіяни вже в коморі", тепер мусимо сказати: "Українці вже у вашому смартфоні". Ми не дозволимо цього!" - заявив Орбан.

Ймовірно, його слова пов’язані з публікацією видання Index, яке повідомило, що українська компанія PettersonApps могла брати участь у створенні застосунку партії "Тиса". У матеріалі зазначалося, що внаслідок витоку в мережу потрапили дані 18 тисяч користувачів.

У партії "Тиса" заперечили причетність іноземних розробників, заявивши, що застосунок створили угорські фахівці. Там також підтвердили, що у витеклій базі дійсно є частина їхніх даних, однак джерело їх походження невідоме.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ