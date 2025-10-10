МЗС відповіло на заяви Орбана про те, що українська розвідка "проникла" у смартфони угорців: Абсурдність звинувачень зростає
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктор Орбан про те, що українська розвідка "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".
Відповідний коментар озвучив речник МЗС Георгій Тихий під час пресбрифінгу, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Тихий зазначив, що звинувачення Орбана безпідставні та є частиною нагнітання антиукраїнської істерії.
"Ці звинувачення стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає. Нам дуже прикро, що уряд сусідньої Угорщини, уряд Віктора Орбана нагнітає антиукраїнську істерію, яка позбавлена будь-яких підстав",- сказав речник зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, що напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська розвідка нібито отримала доступ до смартфонів угорців через опозиційну партію "Тиса".
