УКР
Новини Антиукраїнська позиція Орбана
666 11

МЗС відповіло на заяви Орбана про те, що українська розвідка "проникла" у смартфони угорців: Абсурдність звинувачень зростає

георгій,тихий

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктор Орбан про те, що українська розвідка "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".

Відповідний коментар озвучив речник МЗС Георгій Тихий під час пресбрифінгу, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Тихий зазначив, що звинувачення Орбана безпідставні та є частиною нагнітання антиукраїнської істерії.

"Ці звинувачення стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає. Нам дуже прикро, що уряд сусідньої Угорщини, уряд Віктора Орбана нагнітає антиукраїнську істерію, яка позбавлена будь-яких підстав",- сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська розвідка нібито отримала доступ до смартфонів угорців через опозиційну партію "Тиса".

МЗС (4302) розвідка (3933) Орбан Віктор (659)
+2
А в чому проблема? Нехай викинуть смартфони і не прикидаються цивілізованими!
+1
Віті Орбану давно вже пора лікуватись. Електрострумом. На стілці.
+1
Пропали угорці - як бульки на воді
МЗС відповіло? А може краще, щоб командувач кібер сил? По темі....
10.10.2025 22:24 Відповісти
Віті Орбану давно вже пора лікуватись. Електрострумом. На стілці.
10.10.2025 22:26 Відповісти
Це диверсія нашої влади проти Порошенка. Щоб він більше не отримував гроші від уряду Угорщини.
10.10.2025 22:26 Відповісти
А Украінська розвідка в мосх Орбана не проникла ще?? Бо мені здаеться,що цюцюрник московського Х..ла проник в дупу Орбана і там застряг назавжди,заподіяв Вітьку психолигічну травму
10.10.2025 22:28 Відповісти
Пропали угорці - як бульки на воді
10.10.2025 22:28 Відповісти
А в чому проблема? Нехай викинуть смартфони і не прикидаються цивілізованими!
10.10.2025 22:28 Відповісти
А що ви хотіли? Вони з рашою дружать.
10.10.2025 22:48 Відповісти
Китайцы понимающе крутят у виска. Их каждую неделю обвиняют в планетарном заговоре.
10.10.2025 22:49 Відповісти
Это хитрожопый наезд на венгерскую оппозицию.
10.10.2025 23:18 Відповісти
Скажіть, навіщо ви орбану підигруєте реагуючі на його висери? Ви, що в нашому МЗС , не маєте здорового глузду і таким чином піарите цю слизьку жабу?
Візьміть його і його посіпак у вічний бан-ігнор, і воно захлитеся власною слиззю.
10.10.2025 23:26 Відповісти
 
 