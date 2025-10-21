Орбан пропустит обсуждение Украины на саммите ЕС, его интересы представит Фицо, - СМИ
Премьер Венгрии Виктор Орбан не будет участвовать в обсуждении Украины на саммите лидеров ЕС.
Об этом Радио Свобода сообщил на условиях анонимности чиновник ЕС, привлеченный к подготовке саммита, информирует Цензор.НЕТ.
Ему не известно, будут ли лидеры ЕС поднимать вопрос встречи Трампа и Путина в Будапеште на саммите ЕС.
"Не хочу предсказывать, что лидеры обсудят с премьер-министром Орбаном непосредственно или двусторонне. Но, согласно нашему плану, премьер-министр Орбан не будет участвовать в обсуждении по Украине, поскольку он прибывает только в середине дня, а обсуждение Украины будет первым пунктом", - отметил он.
По словам чиновника, саммит лидеров ЕС начнется в четверг, на нем ожидают Владимира Зеленского. Сначала будут дискуссии с президентом Украины о событиях в стране и то, как Евросоюз может продолжать поддержку.
Затем обсуждение Украины продолжится уже в кругу лидеров - без участия Зеленского.
"Лидеры ЕС сосредоточатся прежде всего на финансовых потребностях Украины в течение следующих двух лет... По сути идея заключается в том, чтобы обеспечить широко поддерживаемый политический мандат для Еврокомиссии и ее работы над предложением, которое также будет включать возможное использование или постепенное использование остатков наличности, связанных с иммобилизованными активами", - рассказал он.
Он отметил, что также есть надежда на прогресс по 19-му пакету санкций, одобрение которого блокирует Словакия.
"Надеемся, что мы достигнем политического согласия по 19-му пакету санкций, а также - по теневому флоту", - отметил чиновник.
Европейский дипломат, заявил Интерфакс-Украина, рассказал, что интересы Орбана будет представлять премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Премьер-министр опоздает. Об этом он сообщил нам достаточно давно. У него - празднование Венгерской революции 1956 года. Поэтому он приедет посреди дня. Вот что он нам сказал. И он отметил, что премьер-министр Фицо будет его представителем, пока его нет на встрече", - пояснил он.
Напомним, 21 октября лидеры европейских стран обнародовали совместное заявление в поддержку Украиныи усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
❗️В ці хвилини крилаті ракети летять масовано бомбити Росію: тепер русні і вдень спокою не буде
Окрім того, до ракет доєднатися реактивні та ударні БПЛА.
Що ж летить бомбити РФ? Русня стверджує, що в комбінованій атаці беруть участь БПЛА, ракети "Пекло", "Фламінго" "Storm Shadow/Scalp" "Нептун", ракети himars та "другие неопознанные ракеты".