Орбан пропустит обсуждение Украины на саммите ЕС, его интересы представит Фицо, - СМИ

Саммит ЕС. Орбан не будет обсуждать Украину

Премьер Венгрии Виктор Орбан не будет участвовать в обсуждении Украины на саммите лидеров ЕС.

Об этом Радио Свобода сообщил на условиях анонимности чиновник ЕС, привлеченный к подготовке саммита, информирует Цензор.НЕТ.

Ему не известно, будут ли лидеры ЕС поднимать вопрос встречи Трампа и Путина в Будапеште на саммите ЕС.

"Не хочу предсказывать, что лидеры обсудят с премьер-министром Орбаном непосредственно или двусторонне. Но, согласно нашему плану, премьер-министр Орбан не будет участвовать в обсуждении по Украине, поскольку он прибывает только в середине дня, а обсуждение Украины будет первым пунктом", - отметил он.

По словам чиновника, саммит лидеров ЕС начнется в четверг, на нем ожидают Владимира Зеленского. Сначала будут дискуссии с президентом Украины о событиях в стране и то, как Евросоюз может продолжать поддержку.

Затем обсуждение Украины продолжится уже в кругу лидеров - без участия Зеленского.

Также читайте: Трамп назвал Орбана "замечательным лидером" и пожелал победы на венгерских выборах

"Лидеры ЕС сосредоточатся прежде всего на финансовых потребностях Украины в течение следующих двух лет... По сути идея заключается в том, чтобы обеспечить широко поддерживаемый политический мандат для Еврокомиссии и ее работы над предложением, которое также будет включать возможное использование или постепенное использование остатков наличности, связанных с иммобилизованными активами", - рассказал он.

Он отметил, что также есть надежда на прогресс по 19-му пакету санкций, одобрение которого блокирует Словакия.

"Надеемся, что мы достигнем политического согласия по 19-му пакету санкций, а также - по теневому флоту", - отметил чиновник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Европейский дипломат, заявил Интерфакс-Украина, рассказал, что интересы Орбана будет представлять премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Премьер-министр опоздает. Об этом он сообщил нам достаточно давно. У него - празднование Венгерской революции 1956 года. Поэтому он приедет посреди дня. Вот что он нам сказал. И он отметил, что премьер-министр Фицо будет его представителем, пока его нет на встрече", - пояснил он.

Читайте: Визит Путина в Будапешт создаст дискомфорт для союзников Украины, - Reuters

Напомним, 21 октября лидеры европейских стран обнародовали совместное заявление в поддержку Украиныи усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

саммит (1239) Евросоюз (17727) Орбан Виктор (572)
Це яка така угорська революція? Руські танки заїзжали як друззя… не було революціїї… рузькі танки асвабаждалі угорцеф!
показать весь комментарий
21.10.2025 17:22 Ответить
❗️Аж 11 українських літаків знаходиться прямо зараз у небі: Росія напряглась та чекає пуски Storm Shadow

❗️В ці хвилини крилаті ракети летять масовано бомбити Росію: тепер русні і вдень спокою не буде

Окрім того, до ракет доєднатися реактивні та ударні БПЛА.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:23 Ответить
Справді? Це чудово!
показать весь комментарий
21.10.2025 17:27 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 17:30 Ответить
Якщо рашисти засікли ці ракети то вже не чудово. Крилаті ракети легко збиваються. Важко їх тільки засікти. На відміну від балістичних ракет які засікти легко а збити майже неможливо
показать весь комментарий
21.10.2025 17:45 Ответить
😎Москва, готуйся! До області підлітає 5 ракет, - росЗМІ

Що ж летить бомбити РФ? Русня стверджує, що в комбінованій атаці беруть участь БПЛА, ракети "Пекло", "Фламінго" "Storm Shadow/Scalp" "Нептун", ракети himars та "другие неопознанные ракеты".
показать весь комментарий
21.10.2025 17:25 Ответить
Москву бомбили , лаптям об'явили шо почалася війна
показать весь комментарий
21.10.2025 17:28 Ответить
Навіщо платити більше. Одного агента кремля вистачить.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:07 Ответить
А може хтось замінити Фіцо? Там Калас чи Туск чи ще хтось....
показать весь комментарий
21.10.2025 18:09 Ответить
 
 