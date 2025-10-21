Решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, - заявление европейских лидеров

Лидеры европейских стран во вторник, 21 октября, опубликовали совместное заявление в поддержку Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, отмечается, что страны объединены стремлением к справедливому и длительному миру, которого заслуживает украинский народ.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой", - говорится в документе.

Лидеры отметили, что тактика затягивания России доказывает: "Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру". Они добавили: "Путин продолжает выбирать насилие и разрушение. Украина должна быть в сильнейшем положении - до, во время и после любого перемирия. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир".

В документе также отмечается на мероприятиях по "использованию полной стоимости замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы".

Кроме того, лидеры планируют встретиться в конце недели в Европейском совете и в формате "коалиции решительных", чтобы обсудить дальнейшие шаги для поддержки Украины.

Заявление подписали: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

