1 132 19

Решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, - заявление европейских лидеров

лидеры Европы

Лидеры европейских стран во вторник, 21 октября, опубликовали совместное заявление в поддержку Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, отмечается, что страны объединены стремлением к справедливому и длительному миру, которого заслуживает украинский народ.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой", - говорится в документе.

Лидеры отметили, что тактика затягивания России доказывает: "Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру". Они добавили: "Путин продолжает выбирать насилие и разрушение. Украина должна быть в сильнейшем положении - до, во время и после любого перемирия. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир".

В документе также отмечается на мероприятиях по "использованию полной стоимости замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы".

Кроме того, лидеры планируют встретиться в конце недели в Европейском совете и в формате "коалиции решительных", чтобы обсудить дальнейшие шаги для поддержки Украины.

Заявление подписали: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Зеленский Владимир путин владимир Совет Европы Украина Трамп Дональд
+4
Ух ти ,як потужно виступили! Прям наповал...Заява всім заявам,заява.
21.10.2025 11:57 Ответить
21.10.2025 11:57 Ответить
+1
Що що, я рішуче підтримувати язиком щоб хтось(а не вони) щось зробив, європейці навчились
21.10.2025 11:47 Ответить
21.10.2025 11:47 Ответить
+1
Метод убеждения гопника словами бесполезен.
Неужели толерантные европейцы этого не понимают?
Про Трапа молчу - похоже, у трупина на него ну очень хороший компромат лежит еще с тех времен, когда он проводил в Москве конкурсы красоты "Мисс Вселенная"...
Другой причины такого поведения Трампа не вижу.
21.10.2025 11:56 Ответить
21.10.2025 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Що що, я рішуче підтримувати язиком щоб хтось(а не вони) щось зробив, європейці навчились
21.10.2025 11:47 Ответить
21.10.2025 11:47 Ответить
Якщо почитати англомовну Вікіпедію про Рубіо, то.... його шлях до мети , політика з Флориди , наймолодшого конгресмена в історії США , безупинно перемагючи похід до Сенату від Флориди з 2011-по 2025 р , змушує замислитися...
У 2016 році він програв Трампу праймеріз й одразу пішов у команду його підтримки, включаючи й останнє пришестя 47 президента.

"1 травня 2025 року Трамп оголосив, що Рубіо стане виконуючим обов'язки радника з національної безпеки, замінивши https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Waltz Майка Вальца, продовжуючи виконувати обов'язки державного секретаря. Цю подвійну роль востаннє обіймав https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger Генрі Кіссінджер з 1973 по 1975 рік (обіймаючи комбінований термін на одній або обох посадах з 1969 по 1977 рік) в адміністраціях https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Richard_Nixon Ніксона та https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Gerald_Ford Форда. Рубіо також є виконуючим обов'язки https://en.wikipedia.org/wiki/Archivist_of_the_United_States архівіста Сполучених Штатів. Він був останнім виконуючим обов'язки https://en.wikipedia.org/wiki/Administrator_of_the_United_States_Agency_for_International_Development адміністратора USAID до того, як агентство було скасовано. Він перший латиноамериканець, який обіймав посаду державного секретаря або виступає радником з національної безпеки, що робить його найвищим https://en.wikipedia.org/wiki/Hispanic_and_Latino_Americans латиноамериканським чиновником в історії США."
21.10.2025 11:47 Ответить
21.10.2025 11:47 Ответить
Школяр Марк Рубі 1989 рік республіканец - латиноамриканського походження РЯТІВНИК РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ часів другого пришестя Трампа??? А походу й світ врятує разом з Україною ?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Marco_Rubio_in_high_school.jpeg/250px-Marco_Rubio_in_high_school.jpeg
21.10.2025 11:49 Ответить
21.10.2025 11:49 Ответить
Трамп "негайно припиняє" вже котрий місяць поспіль? Можливо, він щось робить не так?
21.10.2025 11:48 Ответить
21.10.2025 11:48 Ответить
З вузького кола наближених до 47-го під час останньої зустрічі його з Буратіною витекли у ЗМІ факти гризні двох "титанів" останньої спецоперації рятівника РАШИСТОГЕБЬОННОЇ імперії ...
Це й був початок краху задумки хйла з трампом ? Чи це мені так хочеться це бачити?
21.10.2025 11:54 Ответить
21.10.2025 11:54 Ответить
Поки вони всі начебто гризуться між собою, ху#ло отримує бажане - затягування процесу
21.10.2025 11:59 Ответить
21.10.2025 11:59 Ответить
Я все це розумію . Але поки пани *********... Для України немає іншого шансу як АКТИВНА ПОЗИЦІЯ США в допомогу "рішучості" ЄС- я не права?
А в респів США немає шансу стати не тільки знову лідером світу , а просто залишитися партнером Європи...
Й тепер просто поглянте з ким їхав домовлятися 54 -річний Рубіо ( остання надія, я вважаю, для респів врятувати країну від Венса ) про домовлялки Трампа з хйлом ... Якщо Рубіо справді їхав узгоджувати обіцянки Трампа хйлу?
Це ж символ міці рашки!
21.10.2025 12:17 Ответить
21.10.2025 12:17 Ответить
21.10.2025 12:21 Ответить
21.10.2025 12:21 Ответить
Ну так Тампон всі ци слова по своєму розуміє і робить все щоб Україні заблокувати постачання зброї і рашисти могли просуватися без бойових дій. З точки зору Тампона, не має в України зброї то й не буде війни. Дебіли
21.10.2025 11:55 Ответить
21.10.2025 11:55 Ответить
Метод убеждения гопника словами бесполезен.
Неужели толерантные европейцы этого не понимают?
Про Трапа молчу - похоже, у трупина на него ну очень хороший компромат лежит еще с тех времен, когда он проводил в Москве конкурсы красоты "Мисс Вселенная"...
Другой причины такого поведения Трампа не вижу.
21.10.2025 11:56 Ответить
21.10.2025 11:56 Ответить
Ух ти ,як потужно виступили! Прям наповал...Заява всім заявам,заява.
21.10.2025 11:57 Ответить
21.10.2025 11:57 Ответить
Сказалі, как отрєзалі. Путін віж жаху забився у кут свого бункера.
21.10.2025 12:01 Ответить
21.10.2025 12:01 Ответить
Адабрямс Трампові. Не знаю, як би він без цієї заяви далі жив.
21.10.2025 12:11 Ответить
21.10.2025 12:11 Ответить
Тобто,вони сподіваються,що путін,змінить свої вимоги,що висував у березні 2022? Потужні....лідері
21.10.2025 12:07 Ответить
21.10.2025 12:07 Ответить
Та куди ж рішучіше - разом з ************ зеленским - https://www.youtube.com/shorts/VNVxC7afWZ4
21.10.2025 12:09 Ответить
21.10.2025 12:09 Ответить
Еще оденьте розовые очки и руками помахайте, посмешите Путина. Интересно, если Украина не сможет удержать Путина, тогда он сразу нападет на Европу. И интересно, тогда вы тоже будите делать видимость, что своими воззваниями остановите его или будите защищаться.
21.10.2025 12:15 Ответить
21.10.2025 12:15 Ответить
Це ж було вже
21.10.2025 12:16 Ответить
21.10.2025 12:16 Ответить
Самі ж в своїй «рішучій» заяві сказали, що Україна єдина хто «серйозно» ставиться до миру. А ***** ні. Ваші «рішучі» заяви тільки підігрівають *****
21.10.2025 12:19 Ответить
21.10.2025 12:19 Ответить
 
 