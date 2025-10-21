РУС
Зеленский встретится с западными союзниками в Лондоне, - Макрон

Зеленский в Вашингтоне: мирные переговоры начнутся с прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский лично будет участвовать во встрече "коалиции желающих". Она должна состояться в пятницу, 24 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Глава Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится встреча "коалиции желающих".

"Встреча состоится накануне ожидаемых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Путиным в Будапеште в течение ближайших недель и после того, как Зеленский на прошлой неделе встретился с Трампом в Белом доме.

Лидеры так называемой Коалиции желающих проведут переговоры в Великобритании", - сообщил Макрон журналистам после встречи европейских лидеров в словенской Портороже.

Некоторые лидеры присоединятся к переговорам в пятницу виртуально, другие будут участвовать лично.

Макрон также отметил, что встреча Трампа и Путина - это позитивный шаг, однако подчеркнул: Украина должна быть привлечена к любым переговорам, которые касаются ее будущего:

"Если они собираются обсуждать судьбу Украины, украинцы должны сидеть за столом. Если они обсуждают вопросы, влияющие на безопасность Европы, европейцы должны также быть за этим столом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил дипломатам готовить в ближайшее время встречу "Коалиции желающих"

Зеленский Владимир (22341) Макрон Эмманюэль (1469) Коалиция желающих (63)
+6
А чому не запросити їз до Києва? Мівіною почастувати тощо. І кошти заощядятся і може обстрилу столиці не буде. Чи за казений кошт мівіну наш лІдор краще жре за кордоном?
21.10.2025 06:49 Ответить
+4
21.10.2025 06:51 Ответить
+4
21.10.2025 06:56 Ответить
Шашлычник. Позор. ... Я голосовал за это дерьмо. Безбожник. Как можно было звать на шашлыки вместо ввода военного положения. Это предательство, саботаж и государственная измена.
21.10.2025 06:39 Ответить
Я, ні.
21.10.2025 06:46 Ответить
21.10.2025 06:51 Ответить
а ідіотів, які не прийшли на виборчі дільниці все ж трохи менше, на два з половиною мільйона.
21.10.2025 06:55 Ответить
А якби прийшли, могло б бути інакше. Могло б. А може й ні.
21.10.2025 07:28 Ответить
ні, не могло. Бо не прийли би. Річ у тому, що у будь-якому суспільстві ідіоти завжи є, і їх кількість плюс-мінус однакова і стала.
21.10.2025 07:52 Ответить
Особісто, Лондон, не Париж, охочих. За чий рахунок?
21.10.2025 06:45 Ответить
А чому не запросити їз до Києва? Мівіною почастувати тощо. І кошти заощядятся і може обстрилу столиці не буде. Чи за казений кошт мівіну наш лІдор краще жре за кордоном?
21.10.2025 06:49 Ответить
21.10.2025 06:53 Ответить
готують якусь пакость, хочуть зіпсувати трампу зустріч з путіним.
21.10.2025 06:52 Ответить
З куйлом?
21.10.2025 06:54 Ответить
ні, з муйлом.
21.10.2025 06:56 Ответить
21.10.2025 06:56 Ответить
Не растет кокос.
21.10.2025 06:58 Ответить
Сільки воно народних коштів проїжджає...
В ми донатимо на озброєння,теплий одяг...за одну поїздку можна пару взводів одягти і озброїть...
І привозить вагон обіцянок...а інколи і не привозить...
21.10.2025 07:02 Ответить
Буде знову просити шторми та скальпи? Бо щось вони так і не летять по ерефії, закінчилися чи що.
21.10.2025 07:02 Ответить
Чергове ППР?
21.10.2025 07:29 Ответить
Болгарія заявила, що готова пропустити літак путіна до Будапешту. А вона казала, що готова випустити той літак назад?
21.10.2025 08:07 Ответить
 
 