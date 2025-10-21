Зеленский встретится с западными союзниками в Лондоне, - Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский лично будет участвовать во встрече "коалиции желающих". Она должна состояться в пятницу, 24 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Глава Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится встреча "коалиции желающих".

"Встреча состоится накануне ожидаемых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Путиным в Будапеште в течение ближайших недель и после того, как Зеленский на прошлой неделе встретился с Трампом в Белом доме.

Лидеры так называемой Коалиции желающих проведут переговоры в Великобритании", - сообщил Макрон журналистам после встречи европейских лидеров в словенской Портороже.

Некоторые лидеры присоединятся к переговорам в пятницу виртуально, другие будут участвовать лично.

Макрон также отметил, что встреча Трампа и Путина - это позитивный шаг, однако подчеркнул: Украина должна быть привлечена к любым переговорам, которые касаются ее будущего:

"Если они собираются обсуждать судьбу Украины, украинцы должны сидеть за столом. Если они обсуждают вопросы, влияющие на безопасность Европы, европейцы должны также быть за этим столом".

