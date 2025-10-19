РУС
Новости
1 104 18

Зеленский поручил дипломатам подготовить в ближайшее время встречу "Коалиции желающих"

Подготовка встречи Коалиции желающих

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение дипломатам подготовить встречу "Коалиции желающих" в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем обращении.

"Поручил нашим дипломатам - и уже об этом говорил со многими лидерами - готовить в ближайшее время встречу Коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" - отметил Зеленский.

Также читайте: Стармер заявил о "нерушимом обещании" Украине от "Коалиции желающих"

Напомним, во время заседания "Коалиции желающих" 4 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил нерушимую поддержку Украины со стороны участников группы.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам заседания "Коалиции желающих" сообщил, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, в частности - отправить свой военный контингент.

Зеленский Владимир (22310) Коалиция желающих (61)
Топ комментарии
Клуб Охочих Імпотентів...
🤔🤔🤔
показать весь комментарий
19.10.2025 16:13 Ответить
100% як порішають Трамп і Пуйло в Будапешті так і буде, Зеленського просто поставлять перед фактом...
показать весь комментарий
19.10.2025 16:46 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2025 16:17 Ответить
Самміт миру-2....знову гасла...знрву піар...
показать весь комментарий
19.10.2025 16:17 Ответить
Не коаліцію охочих,а коаліцію гігантів треба готувати.А це США і Китай. І свої вибрики не треба виношувати за стіни свого похмурого підземелля.
показать весь комментарий
19.10.2025 16:17 Ответить
тобі треба ти і готуй
показать весь комментарий
19.10.2025 16:18 Ответить
А нормально, так, єрмак з'їздив в США, підготувати зустріч зеленського і трампа...
показать весь комментарий
19.10.2025 16:21 Ответить
У 2023-му теж https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajina-delegacija-jermak-ssha/32681726.html путужно їздив. Та так путужно, що опісля США ще півроку не надавали жодної допомоги Україні.
показать весь комментарий
19.10.2025 17:12 Ответить
після доручень "зезедента" підготувати його візит у США.НАДАННЯ УКРАЇНІ "ТОМАГАВКІВ" СЧЕЗЛИ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО.В даному випадку "коаліція охочих".має перетворитися на коаліцію "та ну йог накуй"
показать весь комментарий
19.10.2025 16:35 Ответить
Доручив....
Доручення виконали!
Доповіли - план 0хочих "намалювали" згідно доручення! Усьо....
показать весь комментарий
19.10.2025 16:40 Ответить
продовження драми під назвою ,,дай грошей,дай,,.....завждиголодну свору поплічників треба годувати????
показать весь комментарий
19.10.2025 16:44 Ответить
І на калоліції скажуть рішуче-НІ. Вони не згодні. Ну все як завжди.
показать весь комментарий
19.10.2025 16:48 Ответить
Не скажуть. Щит Європи/стіну дронів/східний щит(потрібне підкреслити) треба ж за щось утримувати, якщо самим не хо воювати.
показать весь комментарий
19.10.2025 17:14 Ответить
А як там репараційний кредіт, теж перевірить ?
показать весь комментарий
19.10.2025 16:54 Ответить
А в Україні ще є дипломати? Головний дипломат Кулеба накивав п"ятами, інших відставили. Дивлячись на фото міжнародних зустрічей, то крім Єрмака дипломатів не залишилося.
показать весь комментарий
19.10.2025 17:03 Ответить
Де 90 країн-гарантів з 24 року? Брехлива потвора.
показать весь комментарий
19.10.2025 17:33 Ответить
Так Коаліції охочих чи "Коаліція рішучих" ? Ви між собоМ домовтесь.

Може то дві різні?

"Коаліція рішучих": 35 країн домовилися надати Україні гарантії безпеки

SEPTEMBER 5,2025
показать весь комментарий
19.10.2025 17:35 Ответить
 
 