Зеленский поручил дипломатам подготовить в ближайшее время встречу "Коалиции желающих"
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение дипломатам подготовить встречу "Коалиции желающих" в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем обращении.
"Поручил нашим дипломатам - и уже об этом говорил со многими лидерами - готовить в ближайшее время встречу Коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" - отметил Зеленский.
Напомним, во время заседания "Коалиции желающих" 4 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил нерушимую поддержку Украины со стороны участников группы.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам заседания "Коалиции желающих" сообщил, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, в частности - отправить свой военный контингент.
SEPTEMBER 5,2025