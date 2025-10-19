Зеленский поручил дипломатам подготовить в ближайшее время встречу "Коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение дипломатам подготовить встречу "Коалиции желающих" в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем обращении.

"Поручил нашим дипломатам - и уже об этом говорил со многими лидерами - готовить в ближайшее время встречу Коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" - отметил Зеленский.

Напомним, во время заседания "Коалиции желающих" 4 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил нерушимую поддержку Украины со стороны участников группы.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам заседания "Коалиции желающих" сообщил, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, в частности - отправить свой военный контингент.